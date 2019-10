Putin si hľadá svojho nástupcu, tvrdí hlas Kremľa

23.10.2019, 18:00 | TASR

Ruský prezident Vladimir Putin si hľadá svojho nástupcu. Na stretnutí so študentmi žurnalistiky na Moskovskej štátnej univerzite to vyhlásil generálny riaditeľ mediálnej skupiny Rossija segodňa Dmitrij Kiseľov, považovaný aj za „hlas Kremľa“ či hlavného kremeľského propagandistu. Informovala o tom ruská televízna stanica TV Dožď.

D. Kiseľov na stretnutí so študentmi vysvetlil, že keby V. Putin svojho nástupcu nehľadal, „bolo by to nezodpovedné“. „Som presvedčený, že každý zodpovedný politik by mal zabezpečiť kontinuitu moci,“ uviedol.

Podľa D. Kiseľova „samotný V. Putin povedal, že o tom premýšľa od rána do večera“. Pokračoval, že bolo by nezodpovedné, keby V. Putin „zabuchol za sebou dvere, odišiel a nezanechal žiadneho nástupcu“.

D. Kiseľov spresnil, že podpora zo strany bývalého prezidenta poskytovaná jeho nástupcovi je „celosvetovou tradíciou“ a bežnou praxou. Tak to podľa neho bolo vo Francúzsku v prípade Francoisa Hollanda, ktorý ako „svojho protežanta“ podporoval Emmanuela Macrona, či Baracka Obamu v Spojených štátoch, ktorý podporil Hillary Clintonovú, ale „tá to potom nezvládla“. Nástupcu si svojho času našli aj lídri v Číne či Nemecku, vyhlásil D. Kiseľov a dodal, že v konečnom dôsledku o novom prezidentovi rozhodujú voliči.

Putinovo funkčné obdobie sa skončí v roku 2024. Podľa ruskej ústavy nemôže jedna a tá istá osoba zastávať funkciu prezidenta viac ako dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. V. Putin, ktorý bol zvolený za hlavu štátu v roku 2012 a opätovne aj v roku 2018, už vo voľbách v roku 2024 nebude môcť kandidovať, konštatovala TV Dožď.