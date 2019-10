Pýche Rakúska hrozí zánik. Kvôli otepľovaniu

17.10.2019, 09:40 | ČTK

Rast teplôt ohrozuje slávnu rakúsku odrodu suchého bieleho vína Grüner Veltliner a pestovatelia sa obávajú, že budú musieť presedlať na červené víno. Tomu teplejšia klíma prospieva, zatiaľ čo biele víno pripravuje o sviežosť a jemnú arómu. Životné prostredie sa tak dostáva do stredobodu záujmu pri vyjednávaní o novej vládnej koalície.

Čím vyššia teplota, tým vyšší je obsah cukru a alkoholu v hrozne, čo sa následne prejavuje na akosti vína. To vinárom spôsobuje ťažkosti, keďže v alpskej krajine sa teploty od roku 1880 zvýšili o dva stupne, čo je viac ako dvojnásobok celosvetového priemeru.

Veltlínske zelené pritom predstavuje zďaleka najvýznamnejšiu odrodu v Rakúsku, pestuje sa na viac ako tretine jeho viníc a je tiež najčastejšie exportovanou odrodou. Víno tak hraje v rakúskej ekonomike dôležitú úlohu. Ročne ho vyprodukujú v priemere 2,5 milióna hektolitrov. Väčšina sa spotrebuje doma, ale len za rok 2018 išlo na vývoz 53 miliónov litrov v hodnote 170 miliónov eur. Najdôležitejším exportným trhom je Nemecko.

„Pokiaľ bude globálne otepľovanie takto pokračovať, čaká nás katastrofa. Naše kultúrne bohatstvo – od lyžovania po Veltlínske zelené – bude akútne ohrozené,“ povedal jeden z najznámejších rakúskych vinárov Willi Bründlmayer, ktorý ročne vyprodukuje 600-tisíc fliaš. Vysvetľuje, že pokiaľ bude otepľovanie pokračovať, Veltliner jednoducho prestane rásť. „Teraz ho zbierame o štyri týždne skôr, než v časoch mojej mladosti,“ tvrdí muž, ktorý stojí na čele slávneho vinárstva. Dodal, že v teplejších častiach svojich vinohradov už vysadil odrody červeného vína, ktoré vyššie teploty znášajú lepšie.

Rakúska strana Zelených v nedávnych parlamentných voľbách v mestečku Langenlois, ktorého svahy sú obsypané Bründlmayerovými vinohradmi, svoj výsledok viac ako strojnásobila. Víťaz volieb – rakúski ľudovci Sebastiana Kurza – zatiaľ ale nepovedali, ktorej strane by pri vytváraní vlády dali prednosť. Klimatické otázky pre S. Kurza nie sú prioritou. Jeho strana vylučuje zavedenie uhlíkovej dane, ktorú presadzujú práve Zelení. Uhlíkové emisie síce znižovať chce, ale nie na úkor ľudí, ktorí dochádzajú do zamestnania či obyvateľov vidieka. Krajina chce aj napriek tomu prejsť do roku 2030 kompletne už len na obnoviteľné zdroje. Už teraz pochádza z týchto zdrojov 72 percent elektriny v Rakúsku.