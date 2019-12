Qualcomm zaplatí rekordnú pokutu za klamanie zákazníkov

04.12.2019, 12:16 | ČTK

Firma Qualcomm si siahne hlboko do vrecka. Súd jej vymeral pokutu vo výške 873 miliónov dolárov. Kórejská komisia pre hospodársku súťaž stanovila pokutu už v roku 2016. Až teraz však súd odmietol odvolanie spoločnosti.

Súd v rozsudku uvádza, že Qualcomm zneužil svoje dominantné postavenie na trhu. Americká spoločnosť ešte neprestáva bojovať a plánuje sa odvolať na najvyššom súde. Ide o najvyššiu sankciu, akú kedy stanovil juhokórejský súd.

„Žalovaný výrazne ovplyvňoval výrobcov mobilných telefónov nečestnými praktikami a závislosťou od dodávok čipov do modemov,“ uvádza sudca. Zamietol však tvrdenie Kórejskej komisie pre hospodársku súťaž, že by ich Qualcomm nútil uzatvárať súborné licenčné dohody. To znamená, že americký výrobca bude mať naďalej z každého mobilu podiel ako licenčný poplatok.

Qualcomm je najväčší dodávateľ čipov do mobilných telefónov na svete. Väčšinu zisku generuje z divízie, ktorá vyvíja a licencuje technológie. Jeho čipy sú základným vybavením telefónov popredných značiek: Samsung, LG aj Apple.

„Rozhodnutie neovplyvní ani neoslabí postavenie Qualcommu na trhu. Všetko smeruje do éry sietí 5G a Qualcomm je jedna z mála firiem, ktorá dokáže vyrobiť čip pre potreby 5G,“ hovorí analytik Pak Song-sun.

Ešte v máji rozhodol americký federálny súd, že Qualcomm nezákonne potláčal konkurenciu na trhu s čipmi pre mobilné telefóny a zneužíval svoje dominantné postavenie k výberu prehnane vysokých licenčných poplatkov. Firme nariadil, aby uzavrela s klientmi nové zmluvy a umožnila konkurenčným výrobcom licencie na svoje patenty za spravodlivé a rozumné ceny.

Spoločnosť zároveň dostala zákaz uzatvárať s výrobcami smartfónov zmluvy o exkluzívnych dodávkach, ktoré vylučujú nákup od konkurencie. Aby toho nebolo málo, dve pokuty udelila spoločnosti aj Európska komisia. Napríklad vlani išlo o takmer miliardu eur za to, že platil firme Apple, aby používala iba jeho čipy. Chcel tým oslabiť konkurenta, firmu Intel.

V júli nasledovala ďalšia sankcia 242 miliónov eur za to, že sa v rokoch 2009 až 2011 „predátorským spôsobom“ snažila z trhu vytlačiť britského výrobcu softvéru Icera. Praktiky firmy vyšetrujú v USA, v Európe aj v Ázii už najmenej desaťročie.