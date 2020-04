Behaviorálny konzultant: Manažéri musia pochopiť, čo sa deje ľuďom v hlavách

15.04.2020, 07:00 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Ľudia zostali doma, externé faktory, ktoré im vytvárali rutiny, zmizli. Záchytné body, ktoré riadili naše dni, zrazu nie sú. Do toho vstúpilo kvantum neistôt, hovorí pre TREND Matej Šucha zo spoločnosti Mindworx, ktorá aplikuje poznatky behaviorálnej ekonómie do praxe. Zdôrazňuje, že ak príde na škrty či prepúšťanie, spôsob, akým manažment firmy odkomunikuje opatrenia, je kľúčový. Forma je mnohokrát dôležitejšia ako obsah.

Pracujú vaši zamestnanci z domu?

Teraz pracujeme, samozrejme, všetci z domu. Za normálnych okolností máme veľmi flexibilné fungovanie. Jedna kolegyňa robí stále z domu a do firmy chodí iba na stretnutia. Niektorí kolegovia zase pracujú iba z kancelárie. Ja to mám tak pol na pol.

Čo vás zatiaľ naučili dva-tri týždne na nútenom home office?

Na prekvapenie kolegov, ktorí nerobia z domu, sa dá pracovať relatívne produktívne. Zároveň to, čo sme si predtým nevedeli predstaviť, napríklad interné brainstormingy, keď sme si kreslili na tabuľu, sme dokázali preniesť do online priestoru a bolo to úplne v pohode. Kvalita porád nešla dole. Často sme pri riešení vecí ešte efektívnejší. Pre nás to bolo fajn prekvapenie.

Pocítili ste aj nejaké negatíva?

Samozrejme, všetci si zvykáme na nový spôsob fungovania. Negatíva sa neprejavujú v produktivite, ale skôr v pracovnej pohode a mentálnom rozpoložení každého z nás.

Každý človek funguje v rutinách, drvivá väčšina toho, čo robíme, je rutina a zvyk. To, že sa ráno zobudím o siedmej, dám si raňajky, idem si zacvičiť a idem do práce, je všetko rutina, ktorú do obrovskej miery ovplyvňuje vonkajšie prostredie. To, že mám byť o deviatej v robote, je silný pilier môjho dňa. Keď sa ostatní kolegovia o pol dvanástej zdvihnú a idú na obed, alebo že mám deti vyzdvihnúť z krúžkov o osemnástej sú externé faktory, ktoré veľmi silno ovplyvňujú naše fungovanie. A okrem iného jasne stanovujú hranice pracovného a nepracovného sveta.

Práca na diaľku však tieto návyky zrušila.

Celé to padlo zo dňa na deň. Ľudia zostali doma, externé faktory, ktoré im vytvárali rutiny, zmizli. Záchytné body, ktoré riadili naše dni, už zrazu nie sú. Do toho vstupuje kvantum neistôt. Čo keď firma skrachuje, ako budem najbližšie mesiace fungovať? Čo budem robiť doma s deťmi? Táto kombinácia je psychicky extrémne náročná. Ľudia strácajú pocit kontroly nad situáciou.

Vidíme to aj u nás v tíme. Každý sa so situáciou vysporadúva inak. My sme si napríklad každý piatok zaviedli takzvaný wellness call. Počas neho sa nerozprávame o práci, ale o pocitoch, neistotách alebo ťažkostiach, ktoré nám táto situácia priniesla. Vieme sa tak lepšie pochopiť, čo je veľmi podstatné napríklad pri tímovej práci alebo pri nastavovaní vzájomných očakávaní.

Obracajú sa na vás firmy s prosbami o pomoc, ako zvládnuť prácu na diaľku?

Prvá firma, ktorá sa na nás asi v polovici marca obrátila, bola jedna veľká poradenská spoločnosť s tým, že majú stovky ľudí na home officoch a nie sú si istí, čo majú robiť. Boja sa totiž, že ľudia začnú psychicky upadať a produktivita pôjde dole.

Najhoršia vec, akú môže manažér robiť, je, že bude predstierať, že je to rovnaká práca ako doteraz. Situácia sa dramaticky zmenila a musíme to otvorene priznať.

Je v poriadku, keď manažéri priznajú, že ide o zlé okolnosti a pokles pracovnej morálky je normálny?

Určite nie je riešením jednoducho povedať, že odteraz akceptujeme podpriemerné výsledky. To je nekonštruktívny nezmysel. Manažéri musia pomôcť svojim ľuďom nájsť taký spôsob fungovania, pri ktorom budú v psychickej pohode a budú podávať dobrý výkon. Môže sa stať, že niektorým členom tímu bude manažér delegovať menej úloh, ale požiadavky na kvalitu by nemali ísť dole.

Musí to byť o komunikácii manažéra so svojim tímom. Manažéri potrebujú pochopiť, čo sa deje ich podriadeným v hlavách. To je prvý nevyhnutný krok. A tu vstupuje do hry behaviorálna ekonómia a psychológia. Tieto vedy nám dávajú odpovede na to, čo sa v takýchto situáciách deje ľuďom v hlavách alebo čo by mali manažéri robiť, ako by mali a nemali komunikovať.

Zaoberáte sa behaviorálnou ekonómiou a psychológiou rozhodovania a aplikujete to do praxe. Ako nám poznatky z týchto oblastí môžu pomôcť pri tom, aby sme zlepšili fungovanie práce na diaľku?

Psychológia a behaviorálna ekonómia vysvetľujú, ako funguje naša myseľ, naše podvedomie. Väčšinou našim klientom pomáhame využívať tieto poznatky pri komunikácii so

