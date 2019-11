Námorná doprava sa zmení. Prinesie čistejší vzduch, ale drahší tovar pre Slovákov

04.11.2019, 17:54 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Už o pár týždňov vstúpia do platnosti nové emisné normy, ktorých cieľom je výrazne obmedziť znečistenie spôsobené námornou dopravou. Medzinárodná námorná agentúra argumentuje pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie či životné prostredie. Nové pravidlá robia vrásky na čele najväčším producentom ropy na svete a zmena neobíde ani spotrebiteľov. Zvýšené náklady na prepravu sa premietnu do cien tovarov.

Spotrebitelia by mali byť na pozore. Nové emisné normy, ktoré vstúpia do platnosti od prvého januára 2020, môžu zvýšiť cenu tovarov. Od nového roka dôjde k historicky najväčšiemu jednorázovému zníženiu obsahu síry v prepravnom palive. Regulácia námornej dopravy zasiahne najviac lode, ktoré prepravujú spotrebný tovar v lodných kontajneroch.

Analytik Saxo Bank Martin Sklenář tvrdí, že, nové pravidlá budú mať predovšetkým priamy vplyv na ceny palív, ktoré sa výrazne zvýšia. „Ako to už býva zvykom, obchodníci zvýšené náklady prenesú na plecia zákazníkov, a preto sa dovoz tovaru na Slovensko, ale aj do zvyšku Európy, predraží,“ vysvetľuje M. Sklenář. Podľa analytika na to doplatia

