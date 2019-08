Radikálny obrat Nemecka? Krajina zvažuje nový dlh, chce financovať klimatický plán

12.08.2019, 13:00 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Nemecko už dlhšie obdobie presadzuje svoju striktnú fiškálnu politiku. Teraz zvažuje, že ustúpi od politiky vyrovnaného rozpočtu a nové prostriedky využije na boj proti zmene klímy. Nový dlh by sa prísne obmedzil len na ochranu klímy. Konečné rozhodnutie však ešte v Nemecku nepadlo. Vzdanie sa vyrovnaného rozpočtu sa však stalo v krajine s najväčšou ekonomikou v Európe horúcou témou.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a minister financií Olaf Scholz opakovane bránili cieľ vyrovnaného rozpočtu. Tvrdili, že je dôležité v ekonomicky dobrých časoch nezaťažovať budúce generácie ešte väčším dlhom vzhľadom na to, že nemecká populácie rýchlo starne.

Merkelovej vláde sa darí zvyšovať verejné výdavky bez vytvárania nových dlhov, a to vďaka nezvyčajne dlhému obdobiu ekonomického rastu, rekordne vysokej zamestnanosti a stúpajúcim daňovým príjmom.

Krajina teraz môže spraviť radikálny obrat. Podľa agentúry Reuters Nemecko zvažuje, že zmení svoju dlhodobo vyrovnanú fiškálnu politiku s cieľom pomôcť financovať nákladný program na boj proti zmene klímy. „Výzvou je, ako pristúpiť k tak zásadnému posunu vo fiškálnej politike, aby to nevytvorilo dieru do federálneho rozpočtu,“ povedal pre Reuters zdroj oboznámený so situáciou.

Nemecko je známe svojím obozretným prístupom k financiám, ktorý je vskutku unikátny, približuje situáciu v Nemecku analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť