Kiskov ekonomický expert: Niektoré dane chceme zvýšiť, obedy zadarmo zrušiť

20.06.2019 | Tomáš Zemko

Chceme znížiť zaťaženie práce, aby, no na druhej strane chceme zvýšiť dane z nehnuteľností, hovorí v rozhovore pre TREND ekonomický expert novej strany Andreja Kisku Tomáš Meravý. V strane nepovažujú sociálne balíčky za rozumné.

V rozhovore sa dočítate: - aké sú ekonomické priority strany Za ľudí - v čom vidí najväčšie rozdiely medzi PS/Spolu a SaS - aké dane by navrhol zvýšiť a aké znížiť - čo by poradil ministrovi financií, aby dosiahol vyrovnaný rozpočet

Ako ste sa dostali k Andrejovi Kiskovi?

Oslovil ma v marci tohto roka. Zavolal ma do prezidentského paláca a informoval ma, že zakladá novú politickú stranu. Povedal mi, že potrebuje človeka, ktorý by bol ochotný robiť ministra financií. Ja som to akceptoval, pretože je to mojim snom.

Kiska si so sebou nesie kauzu daňových problémov s financovaním kampane a kauzu okolo pozemku pod Tatrami, o ktorý sa súdil so zubárom. Ako Vám vysvetľoval, že nepochybil?

Myslím si, že Andrej Kiska tieto pseudokauzy dobre vysvetlil. Čo sa týka pozemkov pod Tatrami, skôr ako kauzu Andreja Kisku by som to považoval za kauzu slovenskej justície, pretože sudca Radačovský, ktorý v tejto kauze rozhodoval, mal nemiestne politické poznámky s antisemitským podtónom. Neskôr sa vzdal pozície sudcu a kandidoval do europarlamentu za stranu Mariana Kotlebu. Pričom išlo o občiansky spor, kde boli obe strany poškodené.

Kauzu okolo daní firmy KTAG vnímam ako spôsob, akým sa Smer snaží zdiskreditovať Andreja Kisku. Vnímam to ako bežný daňový spor, ktorému čelí množstvo firiem – teda čo dať alebo čo nedať do nákladov. Rozprával som sa s pani Kolíkovou, ktorá je u nás v strane právničkou a je na tieto problémy špičkovou odborníčkou, a ktorá tvrdí, že nedošlo k žiadnemu trestnému činu. A tým to pre mňa končí.

Ale mohol predsa daňovú kauzu lepšie komunikovať. Mohol aspoň vyjadriť ľútosť a povedať, že pochybil.

Je ťažké sa vcítiť do neho a povedať, či by si mal nasypať popol na hlavu. Sám som nebol nikdy v takej pozícii, a je veľmi ťažké vcítiť sa do pozície, keď po vás idú štátne orgány.

Dostali ste aj iné ponuky na vstup do politiky?

Toto je jediná ponuka na vstup do vysokej politiky, ktorú som dostal. V minulosti som pracoval pre Most - Híd, kde som skončil po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bol som prvý, ktorý vtedy hovoril, že premiér, teda Robert Fico, by mal odstúpiť. Svojim postojom som chcel dosiahnuť aj to, aby Most tlačil na zodpovednosť voči vláde – nie priamo za vraždu, ale za prepojenia mafie na vládu, ktoré postupne vyšli najavo.

Poďme na ekonomický program strany Za ľudí. Kto je vo vašom ekonomickom tíme?

Rozprávame sa so špičkovými ekonómami, ktorí ale nechcú byť spájaní s konkrétnou politickou stranou, keďže pracujú v nezávislých štátnych inštitúciách.

