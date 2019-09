Radšej mŕtvy v priekope, než odklad brexitu, povedal britský premiér Johnson

05.09.2019, 20:46 | TASR

Britský premiér Boris Johnson bude podľa svojich slov radšej "mŕtvy ležať v priekope", než by mal Brusel požiadať o ďalšie predĺženie brexitu. Šéf britského kabinetu to vyhlásil vo štvrtok, informovala agentúra DPA.

„Radšej budem mŕtvy ležať v priekope,“ povedal B. Johnson v reakcii na otázku novinárov týkajúcu sa ním odmietaného návrhu zákona, ktorý zaväzuje vládu žiadať EÚ o odklad brexitu v prípade, že v tejto veci nedosiahne dohodu s Úniou.

Johnson zároveň obvinil lídra labouristov Jeremyho Corbyna z toho, že „znemožňuje ľuďom tejto krajiny ísť k voľbám“. „Chceme voľby 15. októbra. Tak do toho!“ vyhlásil. Labouristi v stredu odmietli podporiť B. Johnsonov návrh na vypísanie nových volieb, následkom čoho jeho vláda nezískala potrebnú dvojtretinovú podporu. Corbyn v tejto súvislosti uviedol, že o vypísaní nových volieb by uvažoval len v prípade, že by bol schválený zákon zakazujúci brexit bez dohody.

Vládny návrh pri večernom hlasovaní podporilo 298 poslancov, proti ich bolo 56. Na vypísanie nových volieb však bola v 650-člennej Dolnej snemovni potrebná dvojtretinová väčšina hlasov. Poslanci v stredu večer najskôr schválili v treťom čítaní aj návrh zákona, na základe ktorého bude musieť britská vláda požiadať o odloženie vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ak nedosiahne s Úniou dohodu do 31. októbra.

Za návrh, ktorý by mohol brexit odložiť o tri mesiace - do konca januára -, hlasovalo 327 poslancov, proti bolo 299. Návrh ešte musí schváliť Snemovňa lordov - horná komora britského parlamentu. B. Johnson v reakcii na toto rozhodnutie Dolnej snemovne vyhlásil, že „teraz sa musia konať voľby v utorok 15. októbra“.

V reakcii na to, že táto jeho požiadavka nezískala v dolnej parlamentnej komore dostatočnú väčšinu, konzervatívny premiér povedal, že šéf labouristov Jeremy Corbyn sa stal prvým lídrom opozície, ktorý odmietol „pozvánku“ na voľby. Podľa B. Johnsona je to zjavne preto, že Corbyn si nemyslí, že by mohol zvíťaziť.