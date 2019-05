Rakúski novinári o nahrávke Ibiza: Bola to pasca, môže ísť aj o satiru

22.05.2019, 18:00 | Michal Lehuta | © 2019 News and Media Holding

Jeden z najväčších škandálov v novodobých dejinách Rakúska a krajina stále nevie, kto za ním stojí. Tajná nahrávka šéfa koaličnej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho, na ktorej pred voľbami sľuboval štátne zákazky výmenou za ruskú finančnú podporu strane. Rakúski novinári, ktorých TREND oslovil, hovoria, že išlo zrejme o pascu.

Politika do nej vlákali buď politickí oponenti, umelci, novinári alebo tajné služby. K videonahrávke sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Videonahrávka, o ktorej sa hovorilo najviac, znázorňovala stretnutie z júla 2017 na španielskom ostrove Ibiza. H.-C. Strache sa rozprával so ženou, ktorú považoval za neter ruského oligarchu. Nešlo však o jediné stretnutie. Nemecké médiá Süddeutsche Zeitung a Der Spiegel reportovali, že ďalšie sa konalo koncom augusta toho istého roka zrejme vo Viedni, kde ruský zástupca tlačil na zverejnenie tlačovej správy proti šéfovi stavebnej spoločnosti Strabag.

Správa od FPÖ naozaj vyšla v tlačovej agentúre APA s dátumom 31. augusta 2017. Strana tiež zrejme prijala rôzne podozrivé finančné príspevky. Škandál a financovanie viacerých politických strán tak už prešetrujú príslušné orgány.

Rakúsky kancelár Kurz po korupčnom škandále žiada nové voľby

Sú to hanebné obrazy a nikto by sa za Rakúsko nemal hanbiť, povedal rakúsky

Škandál v Rakúsku: Šéf FPÖ ponúkal bohatej Ruske zákazky za podporu v kampani

Sedemhodinový tajný videozáznam vyvolal v Rakúsku obrovský škandál

V prípade ostáva veľa nejasného. Zrejmé nie je ani to, či Rusi na nahrávke sú skutoční záujemcovia o podplácanie rakúskych politikov. „Nedávalo by to veľký zmysel, aj keď vylúčiť sa to nedá. Prečo by mali Rusi škodiť svojim najlepším spolupracovníkom?“ pochybuje o ich autenticite komentátor denníka Der Standard Eric Frey.

V nahrávkach sa spomína ruský oligarcha Igor Makarov. Naozaj existuje, no nemôže mať neter, keďže nemá žiadnych súrodencov. To indikuje, že išlo skôr o zinscenovanú pascu na politikov Slobodných.

Tajná nahrávka bola podľa E. Freya vysoko profesionálnou operáciou a nič také zatiaľ od žiadnej politickej strany nevidel. „Nepotrebujete na to milión eur. Dá sa to urobiť s oveľa menším rozpočtom, ale potrebujete správne schopnosti a vedomosti,“ pripomína.

„Máme len nejaké klebety (o tom, kto by za nahrávkou mohol stáť). Napríklad o nemeckej umeleckej skupine Zentrum für Politische Schönheit (Centrum politickej krásy) a tí už v minulosti podnikli isté vtipné vystúpenia,“ hovorí Otmar Lahodynsky z týždenníka Profil. Nemecký satirik Jan Böhmermann, ktorý môže byť na túto skupinu napojený, o inkriminovanom videu vraj vedel už predtým, ako vyšlo na verejnosť.

Precedens existuje

Podobný

