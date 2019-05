Koľko stojíš, láska: Keď ľudia zostanú bez partnera, lebo naňho nemajú

20.05.2019, 14:06 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Romantické vzťahy si vyžadujú nemalé investície. Koľko sú ľudia ochotní maximálne minúť na nájdenie si partnera a ako ekonomická situácia mladých ovplyvňuje ich rozhodnutia?

Hľadanie si partnera či partnerky na celý život sa vo veľkom presúva z reálneho sveta do sveta virtuálneho. Popularita voľných aj platených internetových platforiem, ktoré pomáhajú ľuďom zoznamovať sa s cieľom nájdenia si druhej polovice, stúpa a rovnako stúpa aj množstvo peňazí, ktoré je nutné na toto hľadanie obetovať.

Náklady na randenie (darčeky, kino, výlety, vstupné, reštaurácie...) stúpajú nielen v dôsledku inflácie. Ľudia sú tiež čoraz ochotnejší si zaplatiť služby stránok ako Match.com či eHarmony, ktoré im vyhľadajú partnera na mieru. Najhorlivejšie využívajú podobné služby Američania. USA sú zároveň svetovým lídrom v počte online poskytovateľov zameraných na randenie. Rovnako proaktívni platiaci sú však aj Briti, Nemci či Dáni.

Veľké hľadanie na internete

Zoznamovacie weby vrátane Tinderu zarobia na jednom používateľovi vďaka reklamám v priemere 77 dolárov. Viaceré spotrebiteľské správy ukazujú, že zoznamovacie služby patria k rýchlo sa rozvíjajúcemu trhu, kde miera ročného rastu dosahuje 3,1 percenta.

Po Spojených štátoch je druhým najväčším trhom z hľadiska obratu Čína. Čínski poskytovatelia zoznamovacích služieb dosahujú ročné príjmy okolo 990 miliónov dolárov.

V priebehu jednej dekády sa zvýšili náklady na romantické schôdzky o viac ako 50 percent, a to aj vďaka zdraženiu, pre ktoré sa rozhodli zoznamovacie stránky. Stále viac a viac ľudí je ochotných zaplatiť mesačný poplatok, aby zostali „v hre“.

Okolo 43 percent používateľov online zoznamovacích platforiem je vo vekovom rozpätí od 25 do 34 rokov, ľudia vo veku od 35 do 44 zase tvoria necelých 33 percent používateľov, poukazuje portál Big Think. Takmer polovica zo všetkých používateľov zapojených v online hľadaní sú ľudia, ktorých možno zaradiť do kategórie veľmi slušne zarábajúcich.

Údaje z roku 2017 ukazujú, že väčšina používateľov je tiež mužského pohlavia (69 percent), ženy sú zastúpené v pomere 31 percent.

Globálne najpoužívanejšou platformou na hľadanie si nového partnera je aplikácia Tinder. Jej služby využívajú hlavne v Amerike, Kanade či Škandinávii. V Európe vrátane Slovenska ľudia siahajú aj po aplikáciách Badoo či Lovoo. Rusi hľadajú najčastejšie svoju lásku pomocou platformy Frim.

Jedno rande okolo 50 eur

Web Big Think vyčíslil, že ak

