Raritná lúpež: V Rusku ukradli most, zmizli desiatky ton kovu

19.06.2019, 08:19 | ab | © 2019 News and Media Holding

Ruskí prokurátori riešia v arktickej oblasti krajiny kriminálny prípad, ktorý sa týka krádeže mosta. Neznámi páchatelia odcudzili 23 metrov dlhú a 56 ton vážiacu železnú konštrukciu nad riekou.

Železničný most sa nachádza neďaleko opustenej dediny 170 kilometrov južne od hlavného mesta regiónu Murmansk. Most kedysi využívali na prepravu nerastov z neďalekej továrne. Keď tamojší podnik v roku 2007 zbankrotoval, zostal most nepoužívaný, píše blog na britskom portáli BBC.

Neprehliadnite Letisko odstránilo sedačky v halách, vo VIP zóne zostali. Ľudia zúrili

Cestujúci stáli, sedeli na zemi alebo kufroch. Vedenie kazašského letiska po verejnom...

Obyvatelia si všimli absenciu mosta v máji, fotografie mnohí uverejnili na sociálnej sieti VKontakte. Hoci zmizla obrovská časť konštrukcie, odhadovanú škodu spôsobenú krádežou pre tamojšiu spoločnosť, ktorej patrí, vyčíslili na relatívne nízku čiastku 600-tisíc rubľov (okolo 8 300 eur).

Krádeže kovových predmetov sú v Rusku dlhodobým problémom. Zlodeji ukradnuté časti následne odovzdávajú do zberní šrotu, kde za materiál zinkasujú peniaze.