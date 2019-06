Raši rastúcu podporu Pellegriniho hodnotí ako novú situáciu v Smere

06.06.2019, 17:47 | TASR

Popularita premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) medzi voličmi rastie. Podľa podpredsedu vlády Richarda Rašiho (Smer-SD) je to nová situácia. Smerovanie Smeru-SD však považuje za vnútornú záležitosť strany, mimoriadny snem zatiaľ neplánujú.

Situácia, že by Pellegrini kandidoval na post predsedu, by podľa jeho slov mohla nastať len v prípade, ak by došlo k dohode vnútri strany. „Máme predsedu strany, ktorý bol legitímne zvolený. Pokiaľ si s ním nesadneme a pokiaľ nevyjadrí každý svoj názor, ako vidí budúcnosť strany, tak ani nemá význam hovoriť o tom, kto podporu má, alebo nemá,“ povedal Raši pre TASR s tým, že zbytočné dohady by mohli zmiasť aj voličov.

Raši si myslí, že medzi voličmi Smeru-SD je Fico stále osobnosť a majú ho radi. „Výrazne vyrástol Peter Pellegrini, ktorí patrí v prieskumoch medzi najpopulárnejších politikov medzi všetkými voličmi, a, samozrejme, aj voličmi Smeru" poznamenal. Ako doplnil, je to pre stranu nová situácia, ktorá vznikla aj preto, že predseda vlády nie je zároveň aj predsedom strany.

„Aj naša strana sa vyvíja, nie sme strana s jedným názorom, čo je správne,“ zdôraznil. Smerovanie Smeru-SD by sa však podľa jeho slov malo riešiť vo vnútri strany, a nie cez médiá. Zopakoval, že tak urobia po návrate Fica zo zahraničia.

Treba zvrátiť trend

Na otázku, či strana potrebuje reformovať, odpovedal, že je potrebné reagovať na aktuálne udalosti. „Preferencie z tých špičkových 44 percent v roku 2012 sú momentálne na úrovni okolo 20 percent, čiže časť voličov sa nám musela niekde premiestniť,“ skonštatoval. Poukázal aj na výsledky eurovolieb. „Treba niečo urobiť, aby sa tento trend, ktorý nie je z môjho pohľadu ideálny z hľadiska našich preferencií a výsledkov, zmenil,“ tvrdí Raši.

Musíme začať pracovať aj s mestským obyvateľstvom, pretože Smer-SD stráca voličov najmä vo veľkých mestách," skonštatoval. Deje sa to podľa jeho slov aj napriek tomu, že sa ľuďom v mestách darí. Podotkol, že hoci je to aj zásluhou Smeru-SD, nevedia z toho politicky nič vyťažiť. „Musíme urobiť niečo pre to, aby sme to, čo robíme nielen pre našich voličov, ale pre všetkých, vedeli politicky predať,“ poznamenal.

Šanca na 25 percent

Doplnil, že s dobrým programom a spoluprácou s členmi strany a ľuďmi v regiónoch má Smer-SD šancu prekročiť 25 percent vo voľbách. Zdôraznil, že strana má ambíciu vyhrať voľby. Ak by však bola v opozícii, bude to mať nová vláda podľa jeho slov ťažké. „Taký silný odborný tím s takými silnými skúsenosťami, aj politickými, aj z politickej exekutívy, nemá žiadna iná strana,“ skonštatoval.

Myslí si tiež, že Smer-SD na súčasnej politickej scéne nemá alternatívu. Argumentuje tým, že ostatné strany sa nevedia zhodnúť hodnotovo. „Môže sa stať to, že celá 'antismer' opozícia sa tak pozliepa, že sa nebude vedieť dohodnúť na žiadnych hodnotách,“ poznamenal s tým, že si nevie predstaviť spojenie kresťanských hodnôt mimoparlamentnej KDH s liberálnymi hodnotami SaS alebo tiež mimoparlamentného Progresívneho Slovenska. Spájanie opozičných strán preto nepovažuje za ohrozenie pre Smer-SD.