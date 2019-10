Rast platov bude pomalší. Mzdy rastú rýchlejšie mimo Bratislavy

01.10.2019, 14:30 | TASR

V budúcom roku by mali mzdy na Slovensku rásť päťpercentným až sedempercentným tempom. Rast platov by sa mal oproti tomuto roku spomaliť. V tomto roku by mal byť rast platov ešte v rozpätí šesť až osem percent. Očakáva to vo svojom najnovšom výhľade personálna agentúra Grafton Recruitment.