Rastislav Machunka: Súčasný politický diletantizmus nás privedie do Grécka

Trh práce máme nastavený na pekné počasie. Ale to končí, hovorí Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. V rozhovore s ním diskutujeme o spomalení ekonomiky a jeho následkoch, o horúcom trhu práce a neflexibilnej legislatíve, o slabom školstve, ktoré nereflektuje potreby firiem, a o potrebe zlepšiť stav súdnictva a legislatívneho procesu.

Sú to podnikatelia, ktorí zaplatia nové sociálne balíčky?

Opatrenia ktoré boli prijaté, sú tak zásadného charakteru, čo sa týka rozpočtových dopadov, že to zaplatia všetci daňoví poplatníci, nielen firmy. Bude to aj bežný občan, ktorý keď si čokoľvek kúpi, cez DPH bude prispievať na sociálne balíčky. Každému normálne zmýšľajúcemu človeku je úplne jasné, že nič nie je zadarmo, a to čo sa deklaruje, že je zadarmo, tak je zaplatené z ich daní a práce.

Podnikateľské prostredie

Toto ako keby si väčšina Slovákov neuvedomovala. Väčšina ľudí si myslí, že to nebudú oni, ktorí to zaplatia. Avšak náklady na podnikanie na Slovensku rastú. To znamená, že sa niekde prejavia. Prejavia sa aj na zamestnancoch?

Prejavia sa predovšetkým na tom, že nebudeme dostatočne konkurencieschopní. Zatiaľ to nejako znášame. Predovšetkým preto, že náklady na prácu sa zvyšujú aj v okolitých krajinách. Rozdiel medzi produktivitou práce a mzdami sa síce stále zhoršuje, pretože produktivita práce rastie oveľa pomalšie, ako rastú mzdy, ale podobne na tom sú aj okolité krajiny.

Neohrozí to fungovanie podnikateľského prostredia?

Situácia je postupne každým rokom horšia a horšia. Hlavne veľké firmy zvažujú, či budú ďalej pokračovať v podnikaní na Slovensku, a už vôbec nerozmýšľajú, že by alokovali nové investície týkajúce výroby, výskumu a vývoja na Slovensku. A to je naozaj zlá správa pre bežného občana.

Takže na to nedoplatia iba podnikatelia?

