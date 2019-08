Rastúci vplyv Číny znižuje význam Hongkongu ako svetového finančného centra

24.08.2019, 18:50 | TASR

Zánik Hongkongu ako dôležitého svetového finančného centra sa v dôsledku rastúceho čínskeho vplyvu naň zrejme nedá zastaviť. Portál nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung sa odvoláva na odborníka Maxa Zengleina. Ťažiť zo súčasného vývoja môžu Singapur, Londýn alebo Tokio. „Hongkong sa čoraz viac vyvíja smerom k obyčajnému čínskemu mestu," uviedol expert.

Zenglein je vedúcim programu hospodárstva v ústave Mercator, ktorý sa venuje čínskym štúdiám. Ústav sa pokladá za nezávislé analytické centrum. Vedec bol nedávno v Hongkongu a napriek hroziacej čínskej intervencii ho charakterizoval ako pulzujúce a fungujúce mesto. Nálada v ňom je však pesimistická. Jeho obyvatelia pochopili, že stratili veľa slobôd. Strácajú aj nádej, že si do roku 2047 udržia slobody, ktoré im Peking na sklonku minulého storočia prisľúbil.

Bývalá britská kolónia sa vrátila pod správu Číny v roku 1997. Mestský štát si zachoval svoju demokratickú ústavu, ale zmenil sa na osobitnú správnu jednotku Číny. Jeho slobody Peking postupne okliešťuje. To už vyvolalo niekoľko vĺn protestov jeho obyvateľov.

Do Hongkongu prichádza čoraz menej turistov z Číny. Cesty doň obmedzujú aj turisti zo západu. Niektoré ministerstvá zahraničných vecí varovali svojich občanov, aby necestovali do Hongkongu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Aj zahraničné firmy, ktoré tam sídlia, sa obávajú, že Hongkong stratí svoj osobitný štatút a hospodárske slobody s ním spojené.

V súvislosti s najnovšími udalosťami sa čínsky internetový koncern Alibaba rozhodol, že nepôjde na hongkonskú akciovú burzu a zostane pôsobiť len na americkej. Aj rozhodujúce firmy v meste, ako letecká spoločnosť Cathay Pacific alebo ratingové organizácie, už signalizovali, že svoju činnosť v dôsledku pekinskej politiky upravia.

Zenglein pokladá rastúci vplyv Pekingu v Hongkongu za nebezpečenstvo pre hospodársky vývoj mesta. Metropola stráca výhody voči čínskym finančným centrám, ako sú Šenzen a Šanghaj.

Hongkong je pre čínske firmy dôležitý. Ale nielen pre ne. Ako finančné centrum ho potrebuje aj pekinská vláda. Tam získava financie na realizáciu svojich veľkých projektov. V súčasnej situácii mnoho bohatých Číňanov nepokladá mesto za bezpečné pre svoje peniaze. Prenášajú ich do Singapuru alebo Londýna.

Čínske plány zmeniť Šenzen, ktorý sa nachádza neďaleko Hongkongu, na jeho konkurenta, označil Zenglein za ťažko uskutočniteľný. Medzinárodné finančné centrum totiž potrebuje slobodný pohyb kapitálu a nezávislú justíciu. V Číne sa však ani jedna z týchto podmienok nenachádza.