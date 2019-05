Rebelujúca členka Smeru: Nespokojní sú mnohí, ale majú strach

29.05.2019, 16:50 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Končiaca europoslankyňa za stranu Smer Monika Smolková, ktorá je zároveň okresná stranícka predsedníčka za Košice III, zaslala vedeniu Smeru kritický list. Žiada v ňom odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií, väčšiu diskusiu o problémoch strany a vyvodenie zodpovednosti za korupčné škandály. Priamu reakciu od vedenia Smeru ešte nedostala.

V médiách však zareagovali viacerí vrcholní predstavitelia. Nepriamo sa jej zastal premiér Peter Pellegrini. Uviedol, že strana potrebuje zásadnú reformu a naznačil, že ak sa to nepodarí, odstúpi z funkcie. O pozadí protestného listu hovorí Monika Smolková v rozhovore pre TREND.

Akú širokú podporu má váš protestný list, ktorý ste zaslali vedeniu strany?

Tento list nevznikal z večera do rána. Začali sme na ňom pracovať už v januári. Uvedomovali sme si však, že by nebolo vhodné ovplyvniť výsledky prezidentských a európskych volieb. Nechceli sme oslabiť volebné šance Smeru. V žiadnom prípade nejde o stanovisko, ktoré by patrilo len mne alebo zopár členom.

V liste prezentujem názory širokého spektra ľudí od starostov cez bežnú členskú základňu. Ja chodím veľa po regiónoch a rozprávam sa s ľuďmi. Či už sú to okresy Sobrance, Trebišov, Michalovce, ale aj mimo Košického kraja. Skutočne niet týždňa, aby som niekde nebola a všade počúvam sťažnosti a nevôľu ľudí.

V poslednom období sa Smer zabudol rozprávať s členskou základňou a moja výzva smeruje práve k tomu, aby sme obnovili diskusiu. Nechcela som tento list publikovať v médiách, pretože som najprv chcela reakciu od vedenia, ale už je to vonku.

Reakcia prišla čiastočne taká, že je to prejav vašich neuspokojených ambícií, keďže ste sa nedostali na eurokandidátku.

Toto absolútne popieram. Mám už určitý vek a nepočítala som s tým, že budem donekonečna europoslankyňou. Chcem sa ďalej realizovať v regióne, pomáhať študentom cez Erasmus +, starostom cez regionálny rozvoj, pretože v týchto smeroch mám skúsenosti a chcem ich posunúť ďalej. Necítim žiadnu krivdu. Som len nositeľom pocitov nespokojnosti ľudí, ktoré som zozbierala dole na najnižšej úrovni.

Viete povedať, koľko ľudí sa podpísalo pod váš list?

