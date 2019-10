Recesia v nemeckom priemysle sa už prelieva do ekonomiky

07.10.2019, 13:28 | TASR

Pravdepodobnosť recesie nemeckej ekonomiky sa zvyšuje. Naznačuje to pokles objednávok v nemeckom priemysle v auguste v dôsledku slabšieho domáceho dopytu. To je ďalší signál, že prepad výroby tlačí najväčšiu európsku ekonomiku do recesie.