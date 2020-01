Regulácia proti inováciám. Apple bojuje proti plánom na zjednotenie nabíjačiek

24.01.2020, 12:30 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

V roku 2009 sa Európska komisia dohodla so štyrmi veľkým firmami vyrábajúcimi smartfóny na podpise dobrovoľného memoranda. Išlo o spoločnosti Apple, Samsung, Huawei a Nokia. Cieľom bolo harmonizovať nabíjačky pre všetky smartfóny do roku 2011.

Na trhu v súčasnosti existujú tri typy nabíjania: dva typy USB pre androidy a lightning pre zariadenia Apple.

Počet rôznych typov nabíjacích zariadení sa síce zredukoval z desiatok na tri, no pôvodný cieľ Európskej komisie zanikol. Brusel sa preto rozhodol, že bude konať.

„Množstvo káblov a nabíjačiek vyrobených a vyhodených každý rok je jednoducho neakceptovateľné,“ hovorí Roza Thun und Hohensteinová podpredsedníčka Európskeho parlamentu. Chce tak, aby do šiestich mesiacov parlament prišiel s riešením problému.

Podľa Komisie v tomto roku dosiahne elektronický odpad 12 miliónov ton.

Dobrovoľný prístup k zjednoteniu nabíjačiek nefunguje, tvrdí EK. Maroš Ševčovič nedávno povedal, že dosiahnutie harmonizácie nabíjačiek by bolo pre spotrebiteľov pohodlnejšie a prinieslo by zníženie elektronického odpadu. Komisia tak chce prísť s novými krokmi, ktoré donútia spoločnosti zjednotiť spôsoby nabíjania smartfónov.

Najviac postihnutou spoločnosťou by bol Apple. Ich nabíjanie sa výrazne odlišuje od štandardu USB. Apple sa bráni a poukazuje na to, že takáto regulácia by obmedzila inovácie.

„Myslíme si, že regulácia, ktorá núti k harmonizácii všetkých typov konektorov zabudovaných do smartfónov, skôr dusí inovácie, ako ich podporuje, a poškodila by spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.“

Kým sa smartfóny zväčšujú, lightning konektor je o 20 percent menší ako štandard USB-C, čo vytvára viac priestoru pre batériu. Apple so systémom lightning zašiel ešte ďalej, keď ním nahradil aj 3,5-mm jack na svojich slúchadlách.

„Veríme, že Európska komisia bude hľadať riešenia, ktoré neobmedzia schopnosť priemyslu inovovať,“ hovorí vo svojom stanovisku Apple.

Podľa štúdie Copenhagen Economics, podporenej spoločnosťou Apple, by prechod na jednotné nabíjanie stál 1,5 miliardy eur a vysoko by prevýšil environmentálne prínosy vo výške 13 miliónov eur.

Veľa spoločností plánuje investovať do bezdrôtových nabíjačiek, čo by malo vyriešiť problém v budúcnosti. Napriek tomu sa technologickí giganti obávajú, že regulácia EK by mohla byť neprimeraným zásahom do ich schopnosti inovovať.