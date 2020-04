Remdesivir potvrdil nádej pre ťažko chorých pacientov na Covid-19

11.04.2020, 15:00 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Experimentálny liek remdesivir v novej štúdii zaznamenal sľubné výsledky v boji s novým koronavírusom. Liek má podľa vedcov najlepší potenciál na pomoc chorým pacientom.

Štúdia publikovaná v New England Journal of Medicine bola založená na výsledkoch 53 pacientov zo Spojených štátov, Európy, Kanady a Japonska. Všetci sa nachádzali z ťažkom stave choroby, keď viac ako polovica z nich bola napojená na mechanickú ventiláciu a štyria pacienti na mimotelový krvný obeh. Všetci mali saturáciu kyslíkom menšiu ako 94 percent. Chorí dostali 10-dňovú liečbu liekom remdesivir.

Pri kontrole po zhruba 18 dňoch dve tretiny pacientov vykázali zlepšenie v úrovni okysličenia, vrátane polovice z tých, čo boli na ventilácii. Takmer polovicu sledovaných pacientov prepustili, no 13 percent z nich zomrelo. Záverom štúdie je, že klinické zlepšenie zdravotného stavu sa po podaní lieku vyskytlo v 68 percentách prípadov.

Štúdia dáva nádej

Epidemiológ Jonathan Grien, ktorý bol vedúcim autorom štúdie, povedal, že momentálne nie je možné z týchto dát urobiť konečné závery, výsledky však dávajú nádej. Štúdia totiž nemala kontrolnú vzorku pacientov, ktorí by boli v podobnom stave, no liek by nedostali. Veľké klinické experimenty si vyžadujú náhodné použitie liečiva a placeba v testovanej a kontrolnej skupine.

Štúdie musia odpovedať na mnoho otázok v súvislosti s liekom, vrátane toho, aké vedľajšie prejavy má, ako dlho by sa mal podávať, alebo v akých štádiách choroby má najväčší účinok. „Potrebujeme mnoho odpovedí, preto potrebujeme veľa typov štúdií a mnoho typov pacientov,“ hovorí Daniel O’Day, CEO spoločnosti Gilead Sciences vyrábajúci remdesivir.

Väčšia štúdia z Číny zverejní svoje výsledky v priebehu najbližších týždňov, podobne ako štúdia sponzorovaná americkým Národným inštitútom zdravia. Samotný Gilead Sciences sponzoruje ďalšie dve štúdie.

Liek na Covid-19

Remdesivir je širokospektrálne antivirotikum, ktoré bolo vyvinuté v boji proti Ebole a testované vo Východnom Kongu. Jeho výsledky voči Ebole však sklamali. No už v januári pri prepuknutí epidémie v Číne Svetová zdravotnícka organizácia povedala, že tento liek je najsľubnejší terapeutický kandidát na Covid-19 kvôli svojmu širokému antivirotickému spektru.

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je potenciálnym liekom na Covid-19 chloroquine, starší liek proti malárii. Aj v jeho prípade však chýbajú väčšie testy. Veľa vzrušenia ohľadom jeho účinnosti priniesla francúzska štúdia, ktorej metodológiu však kritizovali mnohí zdravotní experti.

Výhodou remdesiviru, ako aj ostatných zamýšľaných liečiv na Covid-19 je ich nízka produkčná cena. Výrobná cena tohto lieku sa pohybuje na úrovni deväť dolárov, pričom cena chloroquinu je iba jeden dolár. Väčším problémom môže byť produkčná kapacita, keď Gilead Sciences plánuje do októbra vyrobiť 500-tisíc balení.

Cytokínová búrka

Rastúce množstvo vedcov začína podporovať teóriu, že nakazených pacientov zabíja skôr hyperaktívny imunitný systém ako vírus samotný. Imunitný systém, ktorý sa vymkne spod kontroly, zasiahne pľúca tak výrazne, že prestanú zásobovať telo kyslíkom.

Imunitné bunky produkujú v reakcii na zápal malé proteíny – cytokíny. Tie priťahujú ďalšie imunitné bunky, ako sú biele krvinky, ktoré produkujú ďalšie cytokíny. Vzniká zápalový cyklus, ktorý poškodzuje pľúca. Vedci ho nazvali cytokínová búrka.

Prehnaná imunitná reakcia organizmu je dôvod, prečo existujú tri hlavné typy liečiv na Covid-19. Prvým sú antivirotiká, ktorých cieľom je zastaviť replikáciu vírusu. Druhou kategóriou sú protizápalové liečivá, ktorá sa snažia zabrániť nadmernej imunitnej reakcii organizmu. Treťou skupinou je liečba založená na protilátkach, ktoré vyprodukovali chorí pacienti. Podľa vedcov majú najlepšiu perspektívu práve antivirotiká, v rámci ktorých vedie remdesivir.

Kým na Slovensku ešte remdesivir nepoužili, v Česku už majú jeho prvú aplikáciu za sebou. Pomohol k uzdraveniu sa 53-ročného taxikára.