Remišová: Niekto mocný sa bojí, že Trnka začne rozprávať

23.01.2020, 20:00 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že Dobroslav Trnka by mal sedieť vo väzbe v súvislosti s vyšetrovaním jeho videonahrávky, kde diskutuje s Jánom Počiatkom. V opačnom prípade by vraj mohol ovplyvňovať svedkov. V. Remišová sa vyjadruje aj tomu, či by nemala problém sadnúť si do kresla ministerky vnútra, ak by jej stranícky šéf Andrej Kiska bol stále obvinený z daňového podvodu.