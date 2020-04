Remišová: Vláda má jasný plán, ako ekonomiku otvárať

18.04.2020, 15:28 | TASR

Vláda má jasný plán, ako ekonomiku postupne a krokovo otvárať. Informovala o tom podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v relácii RTVS Sobotné dialógy, v ktorej diskutovala so svojim predchodcom Richardom Rašim (Smer-SD).

„Máme pripravený jasný plán, ako ekonomiku otvárať, v spolupráci s epidemiológmi tak, aby to neohrozilo priebeh epidémie (nového koronavírusu - pozn. TASR) na Slovensku,“ uviedla V. Remišová s tým, že otvárať sa budú prevádzky, ktoré sú najmenej rizikové za prísnych hygienických pravidiel.

„Máme stanovené jasné kritériá, ktoré by mohli byť buď na základe veľkosti alebo regionálne,“ uviedla V. Remišová s tým, že o veľkých nákupných centrách neuvažujú.

Pri takto zatvorenej ekonomike to podľa Remišovej Slovensko nevydrží. „Bude potrebné ekonomiku krokovo a postupne otvárať,“ dodala.



Podľa R. Rašiho by slovenská vláda nemala vymýšľať niečo, čo už je vymyslené. „Myslím si, že keby sme prebrali balík postupného ekonomického uvoľňovania tak, ako to pripravila napríklad Česká republika, alebo ako to robí Rakúsko, ktoré napríklad od pondelka uvoľnilo prevádzky do 400 štvorcových metrov, tak by sme sa vybrali určite správnym smerom,“ vysvetlil R. Raši.