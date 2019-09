Remišová: Vládna koalícia je zodpovedná za zneužívanie eurofondov

05.09.2019, 09:06 | TASR

Vládna koalícia na čele so Smerom je zodpovedná za zneužívanie eurofondov na rôzne podvody. Slovensko má opäť najväčšiu mieru nezrovnalostí a podvodov v celej Európskej únii, hovorí Veronika Remišová.

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za minulý rok potvrdzuje neschopnosť vlády zabrániť a stíhať veľké podvody pri eurofondoch. Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (strana Za ľudí) upozorňuje, že miera podvodov a nezrovnalostí sa týka takmer 20 percent zo všetkých platieb. „Slovensko je posledné zo všetkých krajín EÚ. Pre porovnanie u druhej najhoršej krajiny, Španielsku, ide len o 3,3 percenta platieb. Priemer všetkých krajín únie predstavuje pritom iba 2,01%. Miera škody spôsobená nezrovnalosťami a podvodmi je teda až takmer 10-násobne vyššia, ako je európsky priemer. Je to vizitka vládnej koalície. Eurofondy táto vládna koalícia vyhadzuje na nezmyslené, predražené projekty a takto poškodzuje národné záujmy Slovenska,“ uviedla.

Veronika Remišová zároveň upriamila pozornosť na fakt, že Slovensko je už niekoľko rokov na chvoste EÚ a miera nezrovnalostí a podvodov za posledné roky výrazne stúpa. V roku 2016 to bolo 13.14 percent, v roku 2017 to bolo 11.39 percent zo všetkých platieb. „Je alarmujúce, že rok čo rok máme k dispozícii tieto fakty, vieme príčiny podvodov, často poznáme aj vinníkov, ako som upozorňovala napríklad pri poslednom eurofondovom škandále v rezorte školstva, no vládna koalícia nerobí na zlepšenie situácie vôbec nič. Zrejme vládnej koalícii a rôznym spriazneným špekulantom veľmi vyhovuje netransparentnosť eurofondov a byrokracia, ktorá je živnou pôdou pre korupciu,“ vyhlásila Remišová.

Remišová vidí príčiny stúpajúcej miery nezrovnalostí a podvodov aj v nečinnosti polície, prokuratúry a justície. „Najväčšie podvody pri eurofondoch ostávajú nepotrestané. Doteraz nemáme žiadne reálne výsledky orgánov činných v trestnom konaní pri historicky najväčšom eurofondovom škandále, hoci od škandálu ubehli už dva roky a zlyhania pri tomto škandále potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad. Samozrejme, že rôzni kšeftári, podvodníci a špekulanti nadobudnú presvedčenie, že si v tejto krajine môžu dovoliť čokoľvek, vrátane parazitovania na eurofondoch.“ Toto konštatovanie potvrdzuje aj samotná správa OLAFU. V období medzi rokmi 2012 až 2018 sa reálne pred súd dostala len štvrtina prípadov, pri ktorých boli podozrenia z podvodov.

„Tieto ukazovatele hovoria o stave vyšetrovacích orgánov, ktoré majú na podnet OLAFU okamžite konať. Vysoké číslo odmietnutých vecí stojí za pozornosť, nakoľko OLAF urobí väčšinu investigatívnej práce za naše vyšetrovacie orgány. Ak napriek tomu nedokáže slovenská polícia, prokuratúra a justícia potrestať páchateľov podvodov, svedčí to o úrovni nezávislosti a kvality týchto inštitúcií.“ hovorí Remišová a zároveň uvádza opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie situácie, s tým, že po voľbách ich strana Za ľudí bude razantne presadzovať.

„Vzhľadom na nečinnosť našich orgánov je potrebné zaviesť povinnosť vyšetrovacích orgánov zverejniť aj vyšetrovania, ktoré im boli zo strany OLAFU zverené, minimálne v rozsahu akej veci sa týkajú. Takisto je treba zverejniť osoby a spoločnosti, ktoré v takýchto prípadoch figurujú. Zároveň je nutné okamžite prijať legislatívne opatrenia na sprísnenie kontroly čerpania eurofondov, zamedzenie korupcie a takisto reformné opatrenia v polícií, na prokuratúre a na súdoch,“ uzavrela Remišová.