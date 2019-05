Renault rokuje o spojení s Fiat Chrysler

26.05.2019, 11:33 | TASR

Francúzska automobilka Renault a nadnárodný koncern Fiat Chrysler Automobiles (FAC) rokujú o rozsiahlej spolupráci, ktorá by obom pomohla odstrániť ich najväčšie slabiny.

Noviny Financial Times cez víkend informovali, že FCA a Renault diskutujú o vytvorení „rozsiahlych väzieb“ pri riešení štrukturálnych problémov, ktorým čelí globálny automobilový priemysel. Aj denník Wall Street Journal napísal, že rozhovory sú "rozsiahle" a mohli by zahŕňať "spojenie veľkej časti závodov" Renaultu a FCA.

Ale New York Times, naopak, tvrdia, že diskusie sú len v počiatočných štádiách, špecifiká sú nejasné a rokovania by „mohli stroskotať“. Hovorca FCA sa odmietol k správe vyjadriť a hovorca Renaultu Frederic Texier povedal, že francúzska automobilka nemá k tomu žiaden komentár. Podľa Financial Times „dohoda môže v konečnom dôsledku viesť FCA, aby sa pripojila k aliancii Renault - Nissan - Mitsubishi v budúcnosti“.

Renault vlastní 43 percent podiel v Nissane, ktorý má zase 15 percent vo francúzskej automobilke. Táto nerovnosť spôsobuje napätie v ich vzťahu, pre ktorý je skúškou aj zatknutie bývalého šéfa Renaultu a celej aliancie Nissana Carlosa Ghosna v Tokiu. V každom prípade, tlak na konsolidáciu medzi výrobcami automobilov stúpa spolu s výzvami, ktoré priniesli elektrifikácia, sprísnenie emisných predpisov a potreba investícií do technológie pre autonómne vozidlá.

33 miliardová firma

FCA a Renault majú kombinovanú trhovú kapitalizáciu, ktorá sa blíži k úrovni 33 miliárd eur, a celkový globálny predaj zhuba 8,7 milióna vozidiel. Okrem väčšie podielu na trhu by im spolupráca mohla pomôcť zaplátať nedostatky na oboch stranách.

FCA má na severoamerickom trhu vysoko ziskovú divíziu nákladných áut RAM a značku Jeep, ale vykazuje straty v Európe, kde tiež zápasí s čoraz prísnejšími normami pre emisie oxidu uhličitého. Väčšina európskych závodov FCA beží na menej ako 50 percent ich kapacity.

Renault je naproti tomu priekopníkom v oblasti elektromobilov a v technológii motorov s relatívne nízkou spotrebou paliva. Má tiež silné zastúpenie na rozvíjajúcich sa trhoch, ale nie v USA. Snaha o akékoľvek väzby však pravdepodobne narazí na politické a tiež pracovno-právne prekážky, najmä v Taliansku.

Výsledok stále neznámy

Nie je preto jasné, či sa rokovania o dohode FCA a Renaultu skončia s úspechom, uviedli zdroje.

Obe automobilky tiež skúmali spojenie s inými partnermi. FCA nedávno obnovil diskusiu s PSA Group a Renault sa snaží o fúziu s Nissanom. Spojenie FCA s Renaultom nevylučuje konsolidáciu spojenectva s Nissanom, podľa jedného zo zdrojov.

Po spojení do obrovskej aliancie, ktorá by zahŕňala aj Nissan, by všetci jej členovia získali pozíciu najväčšieho výrobcu áut na svete s ročným predajom na úrovni 13,8 milióna vozidiel. Takisto by si udržali a upevnili pozíciu v Číne, kde sú FCA aj Renault okrajoví hráči.