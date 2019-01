Reportáž z poľského bitúnka: hnilé mäso odrezali, zvyšok poslali na trh

29.01.2019, 09:30 | TASR

Reportáž o podvodoch so zdravotne škodlivým mäsom otriasla Poľskom, z ktorého sa mäsové produkty vyvážajú aj do Česka. Tamojší minister poľnohospodárstva Miroslav Toman chce preto od Poľska informácie. V pondelok sa z tohto dôvodu obrátil na svojho poľského kolegu Jana Krzysztofa Ardanowského. Nie je vylúčené, že pokútne mäso z bitúnku, je aj na Slovensku. Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS).