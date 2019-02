Sociálne podniky sú späť. Rozbiehajú sa pomalšie, ale slušnejšie

13.02.2019, 05:05 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Keď sa povie sociálny podnik, veľa ľuďom sa vybavia neúspešné firmy, ktoré fungovali za éry ministerky Viery Tomanovej. Napriek negatívnej skúsenosti s touto formou podnikania sa ministerstvo práce pokúša o „refreš“. Tentoraz so zákonom, ktorý by mal eliminovať prípadných špekulantov.

Pomalý nábeh

Zákon o sociálnych podnikoch je účinný od mája minulého roka, niektoré časti až od tohtoročného januára.

Na túto právnu formu čakali najmä starostovia obcí, ktorí už sociálne podniky vedú alebo sa o ne pokúšali už v minulosti, avšak narážali na legislatívne vákuum. Pilotné sociálne podniky z čias bývalej ministerky práce V. Tomanovej totiž žiadny zákon neupravoval.

Získať status sociálneho podniku nie je podľa nového zákona vôbec jednoduché, o čom svedčí aj ich nízky počet. Založených bolo zatiaľ len sedem a aj z nich ešte nefungujú všetky. Štyri vytvorili obce. Ostatné vedú neziskové organizácie a súkromné eseročky.

Ministerstvo práce predpokladá, že do roku 2020 by sa mohlo registrovať okolo 150 sociálnych podnikov. Štátny tajomník Branislav Ondruš v rozhovore pre TREND pripúšťa, že nábeh je zatiaľ pomalý. Do mája tohto roku by mohlo byť podľa neho zaregistrovaných zhruba desať podnikov.

Propagácia a byrokracia

Podľa starostov je dôvodom

