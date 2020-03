Rezerva aspoň šesť platov. Nedobrovoľné dni v izolácii prevetrajú peňaženky

10.03.2020, 21:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Minimálne dva týždne a možno i viac v izolácii, bez práce a so stenčeným rodinným rozpočtom. To všetko kvôli akútnemu respiračnému koronavírusu, ktorý ovládol mnohé krajiny, nevynímajúc ani Slovensko. Dôležité je, aby sa ľudia správali zodpovedne a zbytočne nezaťažili zdravotný systém. Mnohí sa skôr spoliehajú na vlastné sily a vieru, že ich choroba obíde, ako na poistnú ochranu.

Ústredný krízový štáb nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých, ktorí sa vrátili z postihnutých krajín, a to Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei. Dlhšie týždne bez finančnej rezervy by už do značnej miery pocítili aj peňaženky mnohých pacientov s týmto ochorením.

Záťaž na rozpočet

Ak lekár či hygienik nariadi niekomu karanténu kvôli koronavírusu, znamená to pre dotyčného prerušenie všetkého spoločenského života, vrátane toho pracovného.

„Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie,“ vysvetlil pre médiá hlavný hygienik SR Ján Mikas. Riskovať sa v tomto prípade neoplatí. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť každému uložená pokuta do 1 650 eur.

Ešte oveľa prísnejšie mimoriadne opatrenia, dokonca s vyšším finančným postihom, platia v susednom Česku. Každý český občan, ktorý sa vráti z Talianska, musí povinne kontaktovať lekára, ktorý rozhodne, či bude umiestnený do dvojtýždňovej karantény. Ak to poruší, hrozí mu pokuta 118-tisíc eur, teda tri milióny českých korún.

„Ľudia v karanténe môžu nákupy uskutočniť prostredníctvom online obchodov, prípadne môžu o pomoc požiadať rodinu či priateľov, ktorí môžu ponechať nákup za dverami,“ objasňuje pre TREND Jitka Nováčková z tlačového oddelenia Ministerstva zdravotníctva Českej republiky.

Zjednodušenie postupov

Všeobecní lekári na Slovensku môžu pre nový koronavírus vypísať po novom takzvanú pohybovú práceneschopnosť (PN). Potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do

