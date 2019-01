Fico kandiduje na ústavného sudcu. Kisku môže obísť

07.01.2019, 16:07 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

„Robert Fico sa bude uchádzať o post ústavného sudcu,“ potvrdil pre RTVS poslanec Smeru Martin Glváč, ktorý osobne odniesol jeho návrh do Národnej rady.

Poslanci by potom mali voliť kandidátov na schôdzi, ktorá sa začína 29. januára. Voľbe bude predchádzať vypočutie, ktoré bude verejné a bude z neho robený priamy prenos. Denník N pripomenul, že na to, aby bývalý premiér uspel, musí najprv presvedčiť nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov v NR SR. Nemal by to preňho však byť problém, poslanecký klub Smeru má 48 poslancov.

Na prekážku môže R. Fico naraziť v prezidentskom paláci. Andrej Kiska viackrát zdôraznil, že lídra Smeru nevymenuje. V polovici júna však v úrade končí, preto R. Ficovi stačí, keď sa poslancom dovtedy nepodarí navoliť osemnástich kandidátov, z ktorých by A. Kiska vyberal deviatich nových sudcov.

Presne toľko sudcov totiž v polovici februára končí v úrade. Ak ich nikto nevystrieda, Ústavný súd bude buď nefunkčný, alebo poslanci predĺžia mandát súčasným sudcom. Peter Pellegrini je tejto možnosti naklonený, no Andrej Danko s SNS túto možnosť odmietajú.