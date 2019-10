Roboty poslali Slovensko do svetovej špičky. Využívame ich viac ako Briti či Česi

23.10.2019, 18:00 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Automotive vystrelil Slovenskú republiku medzi svetovú špičku v nasadení robotov. Tunajšie podniky vlani nasadili ďalších 749 priemyselných robotov, väčšina z nich má produkovať súčiastky pre automobilový priemysel. Rozmach robotov podporuje najmä rast nákladov na ľudskú prácu, nové možnosti využitia robotov a pokles ich ceny.

Celosvetovo sa vlani predalo takmer pol milióna nových robotov, ktoré smerovali predovšetkým do automobilového priemyslu, elektrotechniky a strojárstva. Vyplýva to z aktuálnych údajov International Federation of Robotics (IFR). Medzinárodná federácia robotiky združuje vyše 90 percent dodávateľov priemyselných robotov, ako sú Kuka, Fanuc, ABB či Yaskawa.

Počet nainštalovaných robotov stúpol medziročne o šesť percent, ide teda o viditeľné spomalenie doterajšieho prudkého rastu v automatizácii výroby. Kľúčovým trhom robotiky ostala Čína, ktorá pohltila tretinu z celkového objemu novoinštalovaných robotov. Nasledujú Japonsko, USA, Južná Kórea a Nemecko, kde skončila druhá tretina objemu.

Najväčším odberateľom robotov je automobilový priemysel. Hustota robotov v prevádzke na 10-tisíc zamestnancov je v automotive na celom svete oveľa vyššia ako vo všetkých ostatných odvetviach. A práve situácia v Číne je jedným z dôvodov, ktoré sa podpísali pod spomalenie globálneho predaja robotov. „Predaj áut v Číne v minulom roku po mnohých rokoch klesol, takže výrobcovia sú teraz opatrnejší, pokiaľ ide o rozširovanie kapacít.

Na trhu tiež panuje veľa neistoty ohľadom budúcnosti spaľovacieho motora a jeho alternatív, hovorí pre TREND riaditeľ štatistiky IFR Christopher Müller. „Aj napriek spomaleniu rastu z globálneho pohľadu sme v niektorých krajinách zaznamenali obrovský nárast robotických inštalácií v automobilovom priemysle, napríklad v Nemecku,“ hovorí. V tomto roku očakáva rovnaké, teda spomalené tempo rastu. Dôvodí to cyklickým vývojom ekonomiky, obchodnými vojnami medzi Čínou a USA, ale tiež hroziacim brexitom.

Treba tiež povedať, že expanzia, ktorú zažil robotický

