Rodí sa základ európskej armády? Traja silní hráči spúšťajú spoločný projekt

20.06.2019, 15:12 | Jaroslav Fabok

Dlhé roky sa na vládnej úrovni diskutuje o možnosti vytvorenia užšej vojenskej spolupráce medzi členskými krajinami Európskej únie. Koncom minulého roka nemecká kancelárka Angela Merkelová nastolila túto tému v súvislosti s možnosťou vytvorenia bezpečnostnej rady EÚ s potenciálom vzniku európskej armády. Jedným z prvých krokov je projekt spoločnej stíhačky, ktorý má nahradiť Eurofighter Typhoon a francúzske lietadlá Rafale.

V súčasnosti agenda bezpečnosti spadá pod gesciu Rady Európskej únie v rámci vytvárania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Ak by ale bezpečnostná rada EÚ vznikla ako samostatný orgán, podľa A. Merkelovej by mala fungovať podobne ako Bezpečnostná rada OSN. Jej úlohou by bolo sledovať a analyzovať politický vývoj vo svete a v prípade nutnosti organizovať činnosť budúcej užšej vojenskej spolupráce.

Neprehliadnite V Sýrii stále tečie krv. Akú úlohu hrá Rusko

Počet obetí vojny za posledných osem rokov trvania konfliktu stúpol na približne...

V Sýrii stále tečie krv. Akú úlohu hrá Rusko NATO sa rozrastie. Členom bude už o rok Severné Macedónsko

Rusko tvrdí, že začlenenie balkánskych krajín do NATO ohrozuje bezpečnosť v tejto...

Téma možnosti vytvorenia spoločnej Európskej armády zaznela aj v priebehu konferencie Globsec, ktorá sa uskutočnila začiatkom júna v Bratislave. Problematická je predstava jej samotného fungovania v praxi a zároveň jej postavenia voči NATO. Podľa A. Merkelovej by takýto projekt mohol plnohodnotne dopĺňať a podporovať vojenské jednotky patriace pod NATO.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť