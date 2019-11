Rokovania opozície stroskotali a ďalšia rana pre hypotéky: Najdôležitejšie správy dňa

21.11.2019, 18:55 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Rokovania opozície stroskotali

Lídri opozičných strán PS-Spolu, Za ľudí a SaS sa vo štvrtok na spoločnej koalícii nedohodli. Odmietnutie koalície podľa predsedu SaS Richarda Sulíka nezhoršilo vzťahy medzi stranami. Strana SaS pôjde do volieb sama. R. Sulík nemá najväčšie obavy, že by sa do parlamentu nedostala. Samostatne do volieb pôjde aj strana Za ľudí. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to uviedol predseda strany Andrej Kiska. Krok zdôvodnil tým, že sa nezrealizovala predstava jeho strany o veľkej koalícii, v ktorej by sa spojili všetky opozičné demokratické subjekty, s ktorými by si strana Za ľudí vedela predstaviť zostavenie vlády.

Bugár má nového spojenca. Stranu Šanca

Na kandidátke strany Most-Híd v parlamentných voľbách 2020 budú aj zástupcovia mimoparlamentnej strany Šanca. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informovali predsedovia strán Béla Bugár a Viliam Novotný. Predseda Mosta-Híd B. Bugár hovorí, že so Šancou ich spája napríklad zahranično-politická orientácia, program v oblasti zdravotníctva alebo snaha o pomoc regiónom. Spoločným cieľom je aj odstránenie slovensko-maďarského napätia.

Tiffany sa môže predať za historickú sumu

Francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH a americká klenotnícka firma Tiffany začali rokovať o akvizícii po tom, ako LVMH zvýšil pôvodnú ponuku z konca októbra. Ak by sa francúzskej spoločnosti podarilo dohodu o prevzatí Tiffany uzatvoriť, bola by to najväčšia akvizícia v histórii tohto sektora. Ikonickí šperkári najprv robili drahoty. Pôvodnú ponuku LVMH, 14,5 miliardy amerických dolárov (120 dolárov za akciu) odmietli ako nedostatočnú. Francúzi to však nevzdali a prišli s novou. Tá by mala byť v hodnote 15,7 miliardy dolárov (130 dolárov za akciu).

BMW roztrhlo vrece s elektromobilmi

Nemecký výrobca luxusných áut BMW vo štvrtok vyhlásil, že masívne zvyšuje objednávky batériových článkov pre elektromobily v nadchádzajúcej dekáde, pretože plánuje desiatky nových elektrických modelov. Celkové zvýšenie objednávok o 6,2 miliardy eur bude výsledkom nového kontraktu so spoločnosťou Samsung-SDI v hodnote 2,9 miliardy eur a tiež zvýšenia objednávok od čínskej spoločnosti CATL zo 4 na 7,3 miliardy eur, uviedla automobilka BMW vo vyhlásení.

Získať hypotéku bude zas o niečo ťažšie. NBS prichádza s novinkami

Získať hypotéku bude ešte väčší problém ako v súčasnosti. Centrálna banka znovu sprísni podmienky poskytovania úverov. Od januára bude musieť dlžníkom po zaplatení všetkých splátok zostať z ich príjmu dvojnásobne vyššie rezerva ako v súčasnosti. Národná banka Slovenska predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy dvoch opatrení, ktoré majú sprísniť poskytovanie hypoték i spotrebných úverov. Praktický vplyv budú mať najmä na tých, ktorí majú viacero úverov alebo si spotrebným úverom chcú dofinancovať hypotéku, aby mali peniaze na kúpu celého bytu.