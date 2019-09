Ropné šoky prišli v najhorší možný čas: Najdôležitejšie správy dňa

17.09.2019, 08:03 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Kto doplatí na rast cien ropy najviac. Trump nechce vojnu. Talianska politická scéna sa triešti. LG prepúšťa pri finančných stratách.

Kto doplatí na rast cien ropy najviac

Vyššia cena ropy je znamením sily svetovej ekonomiky. Čím ekonomika viac rastie, tým väčší dopyt po rope vzniká. Naopak, keď cena ropy klesá, je to znamením spomaľovania sa svetového ekonomického rastu. Avšak ešte horší prípad nastáva, keď cena ropy v takomto prípade narastie z dôvodu šoku na strane ponuky. Výskum Medzinárodného menového fondu z roku 2017 ukázal, že ročné šokové zvýšenie cien ropy o 10 percent spôsobí zníženie ekonomického rastu o 0,1 percenta. V tom prípade sa tak môže vyššia cena ropy pridať k dôvodom na ďalšie spomalenie svetovej ekonomiky, píše Bloomberg. Vplyv ceny ropy na krajiny však nie je univerzálny. Najväčší negatívny vplyv zaznamenajú krajiny, ktoré sú čistým dovozcom ropy. Podľa Holgera Schmiedinga nárast cien ropy o 10 eur zvýši infláciu v eurozóne o 0,3 percenta. „Pre krajiny, ktoré sa pohybujú na hrane recesie, toto zvýšenie bude rozdielom medzi stagnáciou a malou recesiou,“, pokračuje H. Schmieding pre Financial Times. Na rast ceny ropy však najviac doplatia veľké importérske krajiny ako Turecko a Argentína. Naopak, Spojené štáty ako najväčší producent ropy na svete spolu so značnými rezervami majú najmenší potenciál byť vysokými cenami ropy zasiahnuté.

Trump nechce vojnu

Americký prezident v pondelok verejne uviedol, že za útokom je pravdepodobne Irán. Dodal však, že nechce ísť do vojny, píše Reuters. Spojené štáty stále skúmajú, kto stál za útokmi. „Som niekto, kto nechce ísť do vojny,“ hovorí Donald Trump. „Máme veľa možností, no teraz ich neriešim. Chceme s určitosťou zistiť, kto útok spôsobil,“ dodáva.

Babiš zvýši penzie. Čína prudko spomaľuje. Dôkazy hovoria, že za útokom stojí...

Talianska politická scéna sa triešti

Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi spolu s tridsiatimi ďalšími poslancami opúšťa Demokratickú stranu a zakladá vlastné hnutie. Naďalej však bude podporovať vládu premiéra Guiseppe Contiho. Oficiálne má M. Renzi tento krok oznámiť v utorok. Podľa včerajšieho telefonátu s premiérom neohrozí jeho novú vládu. M Renzi, ktorý vládol krajine v rokoch 2014-2016 rezignoval po tom, ako neprešla jeho ambiciózna reforma ústavy cez ľudové referendum, uvádza Bloomberg.

LG prepúšťa pri finančných stratách

Juhokórejská spoločnosť LG Display prichádza s programom dobrovoľného prepúšťania v krajine. LG už dlhodobo zápasí s nadbytkom v segmente LCD displejov. Aj to je dôvod, prečo sa záujem spoločnosti presúva z LCD do technológii okolo OLED. Spoločnosť globálne zamestnáva 59-tisíc pracovníkov, píše Reuters.