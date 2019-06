Rozbušky, logické chyby, spletité lži. Lektor kritického myslenia radí, ako ich ustáť

26.06.2019, 19:12 | Jozef Tvardzík

Kognitívni vedci už dlhšie poukazujú na to, že človek nie vždy koná racionálne a je dôležité na to brať ohľad. Máme sklon zovšeobecňovať, čo prechádza do stereotypov, často hľadáme len informácie, ktoré potvrdzujú, čo si myslíme, a prehliadame argumenty, ktoré nám nesedia do svetonázoru. Máme sklon hľadať príčinu a následok v úplne náhodných udalostiach a sme slabí v odhadovaní pravdepodobnosti. Aby toho nebolo málo, radi preceňujeme vlastné vedomosti, intelekt i morálny kompas. Áno, týka sa to aj vás, ktorí čítate tieto riadky.