Rozdáva sa, ako keby prichádzali voľby: Najdôležitejšie správy dňa

05.09.2019, 21:14 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Slováci si polepšia, štát pohorší. Opozícia konsoliduje svoje sily. Turecko hrozí migračnou krízou. Facebook ponúka romantiku.

Ľudia a firmy budú mať viac, štát bude v manku

Dnes sa roztrhlo vrece s návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia ale aj domácich rozpočtov. Finančný výbor odobril zvýšenie nezdaniteľnej základu dane z dielne Most-Híd ako súčasti sociálneho balíčka. Z dielne SNS prešiel výborom návrh na zníženie dane zo zisku pre firmy s obratom do 100 000 eur na 15 percent. Z dielne ministerstva financií zase prešiel návrh na zlepšenie prostredia pre malé a stredné firmy napríklad zvýšením hranice platenia preddavkov či zrušením rovnomernosti odpočtu daňovej straty. Avšak minister financií jedným dychom pripúšťa, že štátny rozpočet neskončí vyrovnaný. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vidí deficit na úrovni 1 miliardy eur.

Kiskovci nabrali dych a budú útočiť na líderstvo

Prieskum AKO vniesol nádej do preferencií strany Andreja Kisku. Ak sa potvrdí aj u iných agentúr, pôjde o znamenie, že centristická strana si buduje svoje postavenie a čoskoro môže zaútočiť na rolu lídra opozičných strán. Ak sa má vytvoriť opozičná jednota, bude potrebné už čoskoro nájsť vodcu rozdrobeného stredopravého spektra. Päť či šesť strán vo vládnej koalícií neznie príliš stabilne, aj napriek potenciálne vysokému zisku mandátov. Šesť opozičných strán má priemerné preferencie na úrovni 9 percent. Neschopnosť spolupracovať môže zhatiť akékoľvek nádeje opozície na politickú zmenu.

Turecko tlačí Európu do kúta

V Turecku sa nachádza 3,6 milióna sýrskych utečencov. Pri zhoršujúcej sa domácej ekonomike Erdogan obviňuje Brusel z nečinnosti, keď jeho krajina nesie „neprimerane veľké náklady“ na starostlivosť o utečencov. Európska únia zatiaľ zaplatila Turecku 5,6 miliardy euro z 6 miliardovej sľúbenej pomoci v roku 2016. Odvtedy prudko klesol počet migrantov, no v poslednom období opäť vzrástol ich príchod do Grécka. Krajina však nie je schopná vybaviť viac ako 2 400 žiadostí o azyl mesačne, pričom je v manku 67 000 žiadateľov. Posledný prílev utečencov prestala zvládať. A to môže byť iba začiatok, pokiaľ Erdogan nedostane ústupky na rozšírenie bezpečnej zóny v Sýrii a možno aj ďalšie peniaze.

Trump: Dow Jones index by bol vyššie o 10 000

Finančné trhy sa vo štvrtok tešili z výsledku brexitu, októbrového stretnutia medzi USA a Čínou, ale aj mierne lepších ekonomický dát. Akcie a britská libra dosiahli svoje mesačné maximá. Trump okamžite reagoval, ako je u neho pri raste akciový trhov príznačné. Povedal, že pokiaľ by ustúpil z obchodnej vojny s Čínou, Dow Jones index by bol vyššie o 10 000 bodov, čo by predstavovalo 37-percentný nárast. Pomerne trúfalé vyjadrenie na fakt, že sankcie v objeme niekoľko miliárd dolárov len sotva predstavujú hlavný zdroj momentálnych globálnych problémov.

Facebook spúšťa zoznamku

Spoločnosť Facebook oznámila, že v Spojených štátoch spúšťa zoznamovaciu službu. Užívatelia budú mať možnosť integrovať svoj Instagram s Facebookom a pridať si užívateľov do svojho tajného zoznamu, ktorý im umožní hľadať romantické vzťahy. Akcie reagovali rastom o dve percentá. Začiatkom roka 2020 chce spoločnosť spustiť túto službu aj v Európe.