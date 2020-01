Rozdiely v platoch v Bratislave a Prešove nie sú také vysoké ako sa zdá

11.01.2020, 05:00 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Ak od mzdy odrátame regionálne rozdiely v cenách, daňovo-odvodové zaťaženie a započítame aj náklady na bývanie, tak sa rozdiely v čistej kúpnej sile regionálnej mzdy znížia zo 16 na osem percent. Ak by sa zohľadnila aj štruktúra zamestnanosti, rozdiely by sa ešte mierne znížili.

Regionálne rozdiely v mzdách nie sú také vysoké, ako sa mnohým ľuďom zdá, tvrdia analytici Národnej banky Slovenska vo svojej najnovšej analýze. Po zohľadnení efektov progresívneho zdanenia, rozdielov v cenách a nákladov na zabezpečenie bývania sa zmenšia asi na polovicu.

Približovanie miezd v krajoch

Dobrá správa na úvod. Rozdiely v platoch v regiónoch sa znižujú. Pri porovnaní priemernej mzdy v jednotlivých krajoch sú mzdy v Prešovskom kraji o viac ako tretinu nižšie než v Bratislavskom kraji. Celkovo boli rozdiely medzi krajmi v roku 2018 na úrovni 16 percent, čo je menej ako v roku 2009, keď boli rozdiely až 23 percent.

„Znížili sa o necelú tretinu, najmä v dôsledku rýchlejšieho rastu miezd v mimobratislavských regiónoch začiatkom tohto desaťročia,“ pripomínajú bankoví analytici. Treba však dodať, že chudobnejším regiónom sa bohatne rýchlejšie ako vyspelejším, lebo z mála sa rastie ľahšie.

„Bolo by dobre poznať príčiny tohto zrýchlenia: v akej miere sa na ňom podieľal súkromný a verejný sektor,“ uvažuje riaditeľ INEKO Peter Goliáš.

Jedným z faktorov zodpovedným za znižovaním rozdielov v platoch môže byť aj to, že sa za uplynulých sedem rokov rýchlo zvyšovala minimálna mzda. „To tlačí na postupnú nivelizáciu platov naprieč Slovenskom,“ vysvetľuje analytik INESS Róbert Chovanculiak. O niečo rýchlejšie sa zvyšovali aj platy zamestnancov vo verejnom sektore. A tých je dosť v každom kúte Slovenska.

Očistená mzda

Keď odborníci z NBS očistili mzdy o tri faktory: progresívne zdanenie, rozdielne ceny v regiónoch a rozdielne náklady na bývanie a zanedbali štruktúru trhu práce, dospeli k záveru, že rozdiely nie sú až také veľké.

Je trh práce taký nepodstatný, že sa dá od neho abstrahovať? Podľa odborníkov závisí od toho, čo chceme zistiť. „Ak chceme poznať rozdiely v kúpnej sile, tak je správne tento faktor nezohľadniť,“ myslí si P. Goliáš.

Ak chceme poznať príčiny týchto rozdielov, potom je dôležite tento faktor zohľadniť. Jednou z príčin rozdielov v kúpnej sile sú aj rôzne požiadavky na kvalifikovanosť zamestnancov. Kvalifikovanejší zamestnanci majú zvyčajne vyššiu mzdu, a teda aj kúpnu silu.

Daňovo-odvodové zaťaženie má len mierny vplyv na zmiernenie regionálnych nerovností. Po jeho zohľadnení sa mzdové rozdiely medzi krajmi znížia len o jeden percentuálny bod na 15 percent.

Ak zoberieme do úvahy aj regionálne rozdiely v cenách a kúpnej sile dostaneme opäť zaujímavé čísla. Analytici NBS tvrdia, že rozdiely v cenách medzi Bratislavou a ostatnými regiónmi existujú a môžu za to najmä drahšie ceny služieb v hlavnom meste. Ak sa dá človek ostrihať v Prešove a v Bratislave, tak čísla odborníkov sa mu potvrdia.

Takže po zohľadnení kúpnej sily mzdy v jednotlivých krajoch sa mzdové rozdiely znížili na 12 percent.

Zohľadnené náklady na bývanie

Kúpna sila v mimobratislavských regiónoch je podľa analytikov ešte vyššia, pretože spotrebný kôš nedostatočne zohľadňuje náklady na bývanie (nájomné). Tie tvoria iba necelé percento nákladov domácností v spotrebnom koši, čo je mimo realitu.

„Až 89 percent slovenských domácností býva vo vlastnom bývaní a veľká časť zvyšných domácností neplatí plné nájomné, pretože bývajú u príbuzných, alebo využívajú sociálne či zamestnanecké výhody,“ vysvetľujú tento malý pomer nákladov na bývanie analytici NBS.

Preto sa snažia reálne náklady na bývanie vo vlastnom odhadnúť splátkou úveru na bývanie „typického“ slovenského bytu. Konkrétne berú do úvahy úrokovú sadzbu na hypotéku 1,8 percenta, rozlohu bytu 70 metrov štvorcových a dobu splácania úveru 25 rokov. Od priemerného čistého príjmu v každom kraji potom odpočítali polovicu takejto splátky hypotéky.

„Započítanie nákladov na splátku hypotéky do nákladov na bývanie spresňuje výpočet kúpnej sily ľudí, ktorí majú hypotéku,“ vysvetľuje P.Goliáš.

Po započítaní nákladov na bývanie sa rozdiely v čistej kúpnej sile regionálnej mzdy znížia na osem percent, teda na polovicu oproti pôvodným rozdielom v hrubých mzdách.

Lenže 69 domácností býva vo vlastnom bez hypotéky. Aj s tým si analytici poradili. Prepočet urobili cez zohľadnenie imputovaneho nájomného vo výške potenciálnej splátky hypotéky. Tá zníži ich skutočnú kúpnu silu, a teda na pohľad zmierni regionálne rozdiely.

NBS započítanie imputovaného nájomného vysvetľuje tým, že tak zohľadňuje rozdiely medzi potenciálnymi výnosmi z bohatstva domácnosti.

„Ak by sme porovnali inak totožné domácnosti v Bratislave a Banskej Bystrici (kde sú ceny nehnuteľností 40 percent Bratislavy), časť rozdielu ich reálnych príjmov by sme mali brať nie ako rozdiel medzi reálnymi mzdami, ale ako rozdiel medzi výnosmi z ich bohatstva,“ vysvetľujú odborníci z NBS.

P. Goliáš to vysvetľuje ešte jednoduchšie tým, že ak by sa domácnosť presťahovala z drahšieho bytu (napríklad v Bratislave) do rovnakého, ale lacnejšieho v chudobnejšom regióne (napríklad v Banskej Bystrici), mala by tá Bratislavská rodina stále vyšší príjem, lebo by poberala výnosy z prenájmu drahšieho bytu v Bratislave.

Reálna kúpna sila bratislavskej rodiny sa však v prípade nerealizácie výnosov z bohatstva nemení. „Ak chceme poznať rozdiely v kúpnej sile, nemali by sme brať imputované nájomne do úvahy,“ myslí si P. Goliáš.

Vlastníctvo nehnuteľnosti skresľuje

Najvýznamnejšiu časť rozdielu v kúpnej sile regionálnej mzdy spôsobuje vlastníctvo nehnuteľností, ktoré tvorí až 80 percent bohatstva slovenských domácností.

Problém je však aj v tom, že hodnota nehnuteľností nie je jednoznačne prepojená na príjmy. Kým v Bratislavskom kraji sú najvyššie príjmy aj najdrahšie nehnuteľnosti, kraj s najnižšími príjmami (Prešov) predbieha tri iné kraje v cenách nehnuteľností.

Vysoká miera vlastníctva nehnuteľnosti je podľa odborníkov spojená s veľkým počtom malých miest a dedín. S nedostatočnou urbanizáciou na Slovensku vytvára dlhodobo problém.

„Ľudia v znevýhodnených regiónoch sú svojou nehnuteľnosťou prikovaný k doline, v ktorej žijú a ťažšie sa im sťahuje za prácou,“ dodáva R. Chovanculiak.