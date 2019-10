Rumuni chcú nový závod Volkswagenu. Firma výstavbu v Turecku odkladá

16.10.2019, 18:00 | ČTK

Rumunsko začalo nové rozhovory s automobilovým koncernom Volkswagen, kvôli novej továrni, ktorú firma chcela pôvodne postaviť v Turecku. Rumunskému listu Ziarul financiar to povedal minister obchodu Ştefan Radu Oprea.

Automobilka v utorok uviedla, že konečné rozhodnutie o výstavbe závodu v Turecku odkladá. Reaguje tým na medzinárodnú kritiku vojenských operácií, ktoré Ankara vykonáva v Sýrii.

„Zahájili sme nové rokovania s Volkswagen Group,“ povedal rumunskému listu Oprea. „Rumunsko má teraz veľmi dobrú technickú povesť a nemáme problémy s pracovnou silou,“ dodal.

Rumunsko je domovom automobiliek Dacia, ktorú vlastní francúzsky Renault, a Ford Romania. Investíciu Volkswagenu by rado získalo aj susedné Bulharsko.

To je podľa nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung pripravené zdvojnásobiť finančné stimuly, aby Volkswagen presvedčilo postaviť továreň práve tam, uviedla agentúra Reuters.

Nový závod Volkswagenu by podľa skorších informácií zdrojov mal ročne vyrábať 300-tisíc áut, vrátane vozidiel českej automobilky Škoda, na export do východnej Európy.

Závod by si mal prísť na viac ako jednu miliardu eur a zamestnať skoro 4 000 ľudí. Výstavba by mohla začať koncom budúceho roka, výroba by mohla byť zahájená v roku 2022.