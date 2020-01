Rusi budú jazdiť na nových Zetoroch. Brnianska firma rozširuje biznis aj do Indie

27.01.2020, 13:15 | Martin Šuba | © 2020 News and Media Holding

Česká legenda Zetor, vlastnená slovenskou skupinou HTC Investment, získala významný impulz pre svoj biznis. Nový kontrakt podpísala v Indii a stovky nových traktorov dodá aj do Ruska. To môže firme pomôcť zlepšiť situáciu a zastaviť prepúšťanie.

Brniansky Zetor bude s indickou VST Tillers Tractors vyvíjať nový typ traktora, určeného primárne pre indický trh. Obe firmy budú zároveň hľadať cesty, ako ho exportovať aj do ďalších ázijských a afrických krajín. Memorandum o spolupráci podpísali v piatok 24. januára.

Výsledkom snáh o vstupovanie na nové trhy sú okrem najnovších kontraktov aj dodávky traktorových súprav do Ruska, ktoré firma odštartovala už v roku 2017. Aj pre tento rok spoločnosť podpísala kontrakt na dodanie niekoľkých stoviek traktorových sád.

Zetor Tractors čelil vlani poklesu odbytu a firma sa nevyhla prepúšťaniu. Nové projekty jej preto môžu prinavrátiť pôvodnú kondíciu. Svedčí o tom aj to, že spoločnosť už začiatkom roka začala prijímať nových ľudí.

Do Ruska prenikli pred tromi rokmi

V roku 2017 sa firma zaviazala dodať do Ruska 6 000 traktorov. Úlohu by mali splniť do roku 2022. Záujem Rusov o traktory rastie, o čom svedčí aj najnovší kontrakt. Rusi v roku 2017 prejavili záujem nielen o traktory, ale aj o predmontované sety a motory Zetor.

Dohodli sa na montovaní Zetorov priamo v Rusku – v meste Kovrov neďaleko Moskvy. Spolupráca s ruskou firmou Kovrov Electromechanical Plant bola vtedy zakotvená aj v memorande, ktoré český prezident Miloš Zeman podpísal v Moskve.

„V uplynulej dekáde bolo do Ruska vyvezených niekoľko kusov traktorov Zetor, vnímame preto aktuálne rokovanie s novým ruským partnerom ako historický míľnik značky,“ oznámila spoločnosť Zetor Tractors pred tromi rokmi.

Prvými dodanými verziami kontraktu z roku 2017 boli traktory Zetor Forterra. Rusi však prejavili záujem aj o ďalšie verzie traktorov. Tie v Rusku nájdu uplatnenie na rozsiahlych farmách, v komunálnych službách aj stavebníctve.

Jeden z najväčších trhov na svete

Brniansky Zetor je v Indii od roku 2014 zastúpený dcérskou spoločnosťou Zetor India. Zetor a VST chcú spoločne vyvinúť traktor s výkonom presahujúcim 36 koní, ktorého výroba by následne prebiehala priamo v Indii.

Vstupovať na nové trhy a diverzifikovať svoje predaje patrí k strednodobej stratégií Zetoru. Indický trh sa s viac ako 688-tisíc predanými traktormi ročne radí k najväčším svetovým trhom (údaj z roku 2018, pozn. TREND).

Už v 60. až 80. rokoch vyviezol Zetor do Indie desaťtisíce traktorov a následne ich výroba pod značkou Zetor pokračovala licenčne v spoločnosti HMT.