Ruská polícia zadržala vyše 800 demonštrantov, ktorí protestovali proti vládnej represii

03.08.2019, 18:41 | TASR

Polícia v sobotu na úradne nepovolenom proteste na Puškinovom námestí v centre Moskvy zadržala viac ako 800 ľudí, informovala agentúra AP s odvolaním sa na ruskú organizáciu OVD-Info. Účastníci zhromaždenia protestovali proti snahám o vylúčenie niektorých opozičných kandidátov zo septembrových volieb do Moskovskej mestskej dumy.

Polícia zadržala 828 ľudí, uviedla organizácia OVD-Info, ktorá poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach.

Ruské ministerstvo vnútra podľa AP uvádza, že úrady zadržali okolo 600 ľudí z celkového počtu približne 1500 demonštrantov.

V Petrohrade sa konalo v sobotu zhromaždenie na podporu moskovskej demonštrácie - zišlo sa na ňom približne 2000 ľudí, informoval spravodajský server Fontanka.ru. Agentúra AP poznamenala, že zadržiavanie osôb sa zdalo byť menej tvrdé, než tomu bolo pred týždňom, keď polícia použila proti niektorým demonštrantom obušky.

Niektorí zo zadržaných sa podľa AP tvárili „nonšalantne, uškŕňali sa, alebo si kontrolovali svoje telefóny, keď ich polícia viedla k autobusom“.

Polícia ešte predtým zadržala v Moskve opozičnú političku Ľubov Soboľovú, keď smerovala na tento protest. Informoval o tom ruský spravodajský portál Meduza. Ľ. Soboľová vyšla z ústredia svojho štábu a sadla si do taxíka. Policajti sa k nej okamžite priblížili, preukázali sa služobnými preukazmi a násilím ju vytiahli z auta. Aj Soboľová patrí do skupiny politikov, ktorým nebolo dovolené zúčastniť sa na voľbách do Moskovského mestského zastupiteľstva.

K zadržaniu Ľ. Soboľovej došlo týždeň po úradmi nepovolenom proteste v centre Moskvy, kde polícia - podľa sobotňajších informácií agentúry AP - zadržala takmer 1400 demonštrantov. Tisíce ľudí sa vtedy zhromaždili pred budovou moskovskej radnice, kde požadovali zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by kvôli údajným "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách.

Podľa oficiálnych údajov bola počas demonštrácie pred budovou moskovskej radnice zadržaná približne tretina jej účastníkov. Išlo o vôbec najvyšší počet osôb zadržaných na proteste v Rusku za ostatné desaťročie, uviedla v tejto súvislosti organizácia OVD-Info.

Moskovský súd v piatok nariadil uvaliť vyšetrovaciu väzbu na Alexeja Miňajla - známeho aktivistu a poradcu Ľubov Soboľovej. Ďalším zadržaným je podľa portálu Meduza Samariddin Radžabov, ktorý mal po policajtoch hodiť plastovú fľašku, ako aj Ivan Podkopajev, ktorý otvoril chránič na helme príslušníka bezpečnostných zložiek.

Štvrtý zadržaný, Kirill Žukov, u ktorého v ruksaku našli kladivo a nôž, ohlásil, že bude držať hladovku. Podľa portálu zatiaľ nie je zrejmé, v akej súvislosti bola vyšetrovacia väzba uvalená na A. Miňajla.