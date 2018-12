Rusko podporuje vstup Kaddáfího syna do líbyjskej politiky

25.12.2018, 17:56 | TASR

Sajf Islám Kaddáfí, najviac medializovaný syn zosadeného líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, by mal zohrávať úlohu v politickom živote svojej krajiny. Vyhlásil to námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov, ktorého s odvolaním sa na ruské médiá v utorok citovala tlačová agentúra Reuters.

Jeden z Kaddáfího zástupcov doručil v tomto mesiaci do Moskvy jeho list, v ktorom vyjadruje svoje predstavy o politickej budúcnosti Líbye. S. I. Kaddáfí je podľa ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti v pravidelnom kontakte s Moskvou.

Západné mocnosti a OSN vyvíjajú na túto severoafrickú krajinu nátlak, aby na budúci rok usporiadala voľby, ktoré by sa mali konať po celonárodnej konferencii o ukončení tamojšieho sedemročného ozbrojeného konfliktu.

Muammar Kaddáfí bol zvrhnutý a zavraždený počas povstania v roku 2011. S. I. Kaddáfího, ktorého následne zatkli a neskôr prepustili, niektorí považovali pred rokom 2011 za možného reformistického nástupcu svojho otca a pre Kaddáfího lojalistov stále zostáva kľúčovou postavou.

„Podporujeme každého. Sme presvedčení, že nikto by nemal byť izolovaný alebo vylúčený z konštruktívnej politickej úlohy. Preto udržiavame kontakty so všetkými skupinami, ktoré sídlia na západe, východe či juhu krajiny. Sajf Islám má podporu určitých kmeňov v špecifických oblastiach Líbye a toto všetko by malo byť súčasťou celkového politického procesu za účasti ďalších politických síl,“ uviedol M. Bogdanov.

Rusko je tiež v úzkom kontakte s líbyjským veliteľom Chalífom Haftarom, ktorý ovláda východnú Líbyu a v minulosti navštívil Moskvu, kde rokoval s vysoko postavenými činiteľmi.