Rusko uvažuje o alternatíve k doláru, chce predávať ropu a plyn za eurá a ruble

13.10.2019, 16:44 | TASR

Rusko uvažuje o možnostiach účtovania predaja energií v eurách a rubľoch. Ruský minister hospodárstva Maxim Oreškin povedal, že Moskva uvažuje pri obchodoch s energiami o alternatívach k americkému doláru. Tieto transakcie by sa mohli účtovať v eurách alebo rubľoch. To by znížilo závislosť od dolára a obmedzilo dosah ekonomických sankcií USA.