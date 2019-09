Ruský oligarcha chce reagovať na sankcie zavedením štvordňového pracovného týždňa

K experimentu so zavedením štvordňového pracovného týždňa sa ruská verejnosť vyjadruje kriticky. Toto konanie by sa negatívne odrazilo najmä na radových zamestnancoch, ktorých by očakávalo zníženie miezd.