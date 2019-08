Ruský Rosneft pomáha Venezuele: Stal sa jej hlavným dodávateľom benzínu

Venezuela má dlhodobé problémy s prísunom benzínu a to aj napriek tomu, že vlastní najväčšie ropné ložiská na svete. Navzdory sankciám, ktoré nedávno uvrhli Venezuelu do obchodnej karantény, sa ruská štátna ropná spoločnosť Rosneft stala jej hlavným dodávateľom ropy. Spojené štáty pritom v spojitosti so sankciami pohrozili každej medzinárodnej spoločnosti, ktorá bude s krajinou aj naďalej obchodovať.