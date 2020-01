Ružinov má prvý dopravný prieskum pre lokalitu Nivy

11.01.2020, 10:06 | TASR

Bratislavský Ružinov má vypracovaný prvý dopravný prieskum, a to pre lokalitu Nivy. Ide o prvý z prieskumov, ktorých výsledky sa majú stať podkladmi pre spustenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021. Samospráve by mali dať presnejšie informácie o tom, ktoré lokality a ulice by sa mali ako regulovať.