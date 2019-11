Ryanair po siedmich mesiacoch okresáva linky. Do Berlína už z Brna nepoletí

29.11.2019, 11:32 | TASR

Letecká linka z Brna do Berlína na jar budúceho roka skončí, pritom začala fungovať iba pred siedmimi mesiacmi. Z letiska Tuřany sa tak bude lietať iba do Londýna a Milána Bergama. Uviedol to v piatok server iDNES.cz, ktorý dodal, že linka nesplnila očakávania letiska, ani spoločnosti Ryanair, ktorá ju obsluhovala.