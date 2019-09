Harabin sťahuje svoju kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu

05.09.2019, 12:55 | TASR

Sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Štefan Harabin sťahuje svoju kandidatúru na post predsedu NS. Na štvrtkovej tlačovej konferencii narážal na vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá negarantovala, že automaticky vymenuje zvoleného kandidáta na šéfa NS.

„Okrem skrytých zákulisných intríg, ktoré ako vždy nekalým spôsobom rozhodujú o tom, kto bude úspešný a kto nie, je tu aj priamy a viditeľný dôkaz. Čaputová bez štipky hanby vyhlásila, že ak jej právoplatne zvolený predseda Najvyššieho súdu nebude po vôli, odmietne ho vymenovať,“ povedal Harabin s tým, že prezidentka je príkladom toho, ako sa „vrcholná politická kasta snaží ukradnúť vlasť a zobrať si ju celú pre seba“.

Harabin doplnil, že tejto „politickej kaste“ nejde o ľudí, spravodlivosť a zákon, teda o to, čomu má slúžiť NS. „Ide im vždy len a len o seba a ich vlastné privilégiá. Predseda Najvyššieho súdu zvolený za týchto podmienok bude slúžiť iba vrcholnej privilegovanej kaste a jej bohatým sponzorom,“ povedal Harabin s tým, že sa na tom nechce a nebude zúčastňovať, a preto sťahuje svoju kandidatúru.

Prezidentka tento týždeň v Rádiu Expres vyhlásila, že negarantuje, že by automaticky vymenovala zvoleného kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR. „Nebudem vymenovávať osoby, ktoré by mali sporný či už profesijný, alebo osobnostný príbeh. To znamená, ktoré by v danom čase neprispeli k dôveryhodnosti justície,“ uviedla.

Hovorca prezidentky Martin Strižinec vo štvrtok pre TASR povedal, že jej vyjadrenia platia. Doplnil, že Čaputová nebude nateraz komentovať Harabinovo rozhodnutie.

Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady. Na post kandidujú Jana Bajánková, Ivetta Macejková a Soňa Mesiarkinová.

Súdna rada o kandidátoch rozhodne v tajnej voľbe. Kandidát, ktorého rada predloží prezidentke na vymenovanie, potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady.