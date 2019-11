S Jobsom rozbiehal slávny Apple: Otec mi povedal, že na počítač mám zabudnúť

04.11.2019, 06:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Steve Wozniak vyzerá aj na pódiu pred stovkami divákov ako prívetivý dedko, ktorý si v rozťahanom čiernom svetri odskočil zo záhrady niečo povedať davu. Lenže zdanie klame. Myšlienky, ktoré do odpovedí pre nevýrazného moderátora vkladá si treba zapamätať, ale ešte predtým rozkódovať. Badať v ňom stále kus utiahnutého inžiniera zmixovaného so stand-up komikom. Nie je to Svete Jobs. A to je dobre.