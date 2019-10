S Kiskom by som šiel do vlády, s Kotlebom nie, vyhlásil Pellegrini

13.10.2019, 14:59 | TASR

Ak Smer-SD vyhrá voľby, tak sa Peter Pellegrini bude uchádzať o post predsedu vlády. Predseda strany Smer-SD Robert Fico má byť podľa Pellegriniho na druhom mieste kandidačnej listiny strany. Spoluprácu s Marianom Kotlebom si nevie predstaviť ani v tichej koalícii, sedieť vo vláde však vie s exprezidentom Andrejom Kiskom. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„Ak by Smer vyhral voľby a dostal by poverenie na zostavenie vlády, tak by som sa uchádzal o pozíciu predsedu vlády SR na ďalšie volebné obdobie,“ uviedol P. Pellegrini a dodal, že to má dohodnuté s Robertom Ficom. Ten je podľa Pellegriniho dvojkou na kandidátke Smeru.

„Môžem vás všetkých uistiť, že tú kandidátnu listinu spravíme tak, aby garantovala čo najväčší koaličný potenciál,“ povedal P. Pellegrini na margo otázky, či sa výpočet absencie „kontroverzných osobností“ na kandidátke končí bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a niekdajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Dodal, že bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská na kandidátke podľa neho nebude, pretože bude asi riešiť iné problémy.

V súvislosti s očistou súdnictva zopakoval, že ak Súdna rada požiada o zmeny v zákonoch, je ochotný pristúpiť k novelizácii v skrátenom legislatívnom konaní ešte v tomto volebnom období. Zopakoval, že odmieta spoluprácu s ĽSNS. „Ja si neviem predstaviť a nikdy nebudem súhlasiť, aby Smer-SD tvoril akúkoľvek koalíciu, či otvorenú alebo tichú, s týmito ľuďmi,“ povedal na margo možnej spolupráce s Kotlebovou ĽSNS. Prípadnú koalíciu by si vedel predstaviť aj s exprezidentom Andrejom Kiskom.

K odsúdeniu Antonina Vadalu za pašovanie kokaínu v Taliansku uviedol Pellegrini, že žiadal bezpečnostnú previerku pre ľudí, ktorí sa pohybujú v jeho blízkosti. „Ja neviem, či bývalé priateľstvo slečny Troškovej s pánom Vadalom mohlo mať vplyv na bezpečnosť štátu a úrad vlády,“ uviedol premiér a dodal, že to bolo veľmi tvrdo zneužívané proti R. Ficovi.

Členka novovzniknutej strany Za ľudí a nezaradená poslankyňa NR SR Veronika Remišová uviedla na tieto skutočnosti, že sa ukázalo ako dobré, že žiadali odchod R. Fica aj R. Kaliňáka. Ten sa podľa P. Pellegriniho neudial pre tlak opozície, ale pre to, aby sa stabilizovala situácia.

V otázke IT projektu, keď mal podľa lídra koalície PS-Spolu Michala Trubana P. Pellegrini ešte ako vtedajší šéf digitalizácie poškodiť záujmy Slovenska, uviedol M. Truban, že P. Pellegriniho upozorňoval na možný konflikt záujmov.

To P. Pellegrini odmieta. „Doménu spravuje firma, ktorá ma zmluvu podpísanú ešte z čias pána ministra Prokopoviča a my máme naďalej zmluvu s tou istou firmou,“ povedal a doplnil, že tam podľa neho nebol konflikt záujmov. „Tento dotyčný pán sa nezúčastňoval na rokovaní, ani takúto zmluvu nepodpísal,“ doplnil premiér.

Pri hospodárskom raste P. Pellegrini poukázal, že v minulosti hovoril o iných ekonomických opatreniach. V súvislosti so sociálnymi opatreniami uviedol, že na nich šetriť nemieni. Uviedol to v súvislosti so súčasným deficitom.