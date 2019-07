S letenkami sa nezahráva. Dopravcovia hrozia pokutami aj nevpustením na palubu

11.07.2019, 12:00 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Predstavte si, že máte spiatočnú letenku do prímorskej destinácie, ale namiesto lietadla sa na poslednú chvíľu rozhodnete dopraviť do cieľa s kamarátom a jeho autom. Pri ceste naspäť však svoju letenku využiť plánujete, lebo priateľ chce ostať pri mori dlhšie a vy sa musíte vrátiť v pôvodnom termíne. Myslíte si, že vás letecká spoločnosť pustí na palubu vášho spiatočného letu? Niektorá áno, iná nie. TREND zisťoval aj to, ako postupujú letecké spoločnosti v prípadoch, keď pozostáva váš let navyše z jedného alebo viacerých prestupov.