Sádovský končí ako šéf Krajského súdu. Vyvodzujem osobnú zodpovednosť, vyhlásil

17.12.2019, 09:04 | TASR

Predseda Krajského súdu Bratislava Ľuboš Sádovský sa v pondelok vzdal svojej funkcie. Svoju doterajšiu funkciu bude zastávať do konca tohto roku.

„Ako predseda Krajského súdu Bratislava som sa rozhodol vyvodiť osobnú zodpovednosť za možné individuálne zlyhania jednotlivých sudcov z obvodu Krajského súdu Bratislava a po konzultácii s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom som tomuto oznámil, že sa vzdávam funkcie predsedu súdu,“ uvádza sa vo vyjadrení Ľ. Sádovského.

Podľa vyjadrenia Ľ. Sádovského musí justícia v súčasnosti presvedčiť o svojej spôsobilosti poskytovať spravodlivosť pre všetkých dôveryhodne, nezávisle a nestranne. Ľ. Sádovský sa domnieva, že zlyhania jednotlivcov nemôžu znamenať automatické spochybňovanie justície ako celku, pretože drvivá väčšina sudcov vykonáva svoju funkciu s vysokým nasadením a v rámci zákonných medzí.

„Krajský súd Bratislava je pripravený tak ako doteraz poskytovať plnú súčinnosť Súdnej rade a iným kompetentným orgánom pri zákonnom postihovaní akýchkoľvek protiprávnych konaní sudcov,“ zdôraznil na záver vo svojom vyjadrení Ľ. Sádovský.

Sudca sa mal zúčastniť zabíjačky, ktorú organizovala právnická kancelária a na ktorú mal prísť aj Marián Kočner. Podľa Denníka N však vyhlásil, že s M. Kočnerom neprišiel do kontaktu.

Ľ. Sádovský bol predsedom Krajského súdu Bratislava dva razy, a to od roku 2012 do roku 2015, následne od roku 2015, pričom päťročné funkčné obdobie by sa mu skončilo v auguste budúceho roku. Predtým od roku 1998 do roku 2007 pôsobil ako sudca Okresného súdu Bratislava III.