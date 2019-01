Saková: Ak bolo Slovensko zapletené do únosu Vietnamca, bolo to nevedome

03.01.2019, 09:00 | TASR

Ak bolo Slovensko zapletené do únosu vietnamského občana a bol na to použitý vládny špeciál, bolo to nevedome. Povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že sú aj iné spôsoby, ako sa mohol dostať z krajiny. Ak bolo Slovensko do únosu zatiahnuté, podľa D. Sakovej zneužili jeho pohostinnosť.