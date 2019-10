Sakovej odvolanie voči zrušeniu kamerového tendra je prinajmenšom drzosťou

09.10.2019, 16:30 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Názor | Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa správy Denníka N po trojmesačnom posudzovaní nariadil ministerstvu vnútra, aby zrušilo prebiehajúci tender na nákup 26-tisíc kamier pre políciu na monitorovanie verejných priestorov i práce samotných policajtov. Ministerstvo sa proti rozhodnutiu úradu odvolalo.

Pripusťme, že išlo o zákonné využitie opravného prostriedku. Platí, že ulice sledované kamerami zvyknú byť bezpečnejšie. A osobné kamery na uniformách policajtov im nedovolia zobrať úplatok či prehliadať priestupok. Prečo by sa teda ministerka vnútra Denisa Saková nemohla ohradiť voči zastaveniu tendra? No ak by sa mala správať naozaj slušne a zodpovedne, tak nemohla.

Celý tender už od jeho vlaňajšieho spustenia sprevádzalo také množstvo prešľapov, že ho treba prekopať od základov a vyhlásiť znova.

V pozadí cítiť nedočkavcov

Prehnaná bola už samotná ministerstvom odhadnutá cena objednávky na úrovni sto miliónov eur. To, že polícia potrebuje kamery, nikto nespochybňuje. Je však otázne, či za takú vysokú sumu. Slovensko oveľa viac potrebuje svoje obmedzené verejné zdroje investovať do školstva či zdravotníctva než do masívneho nákupu policajných kamier.

Ministerka napriek jasnej stopke od ÚVO trvá na tom, že tender musí pokračovať. Po ničom inom netúžia ani firmy, čo predložili svoje ponuky. Nikto teraz nefandí Sakovej rozhodnutiu odvolať sa tak ako oni.

